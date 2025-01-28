كيفية تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية مع شركة دو الإمارات

أعلنت شركة دو الإمارات عن إتاحة خدمة تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية لعملائها بطريقة سهلة وسريعة. تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرارية الخدمات وتجنب أي انقطاع في الاتصال أو الخدمات المرتبطة.

كتب محمد سعد – تتوفر للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عدة طرق لإجراء تحديث بيانات الهوية الإماراتية، إذ يمكن تحديث البيانات المطلوبة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة العامة للهوية والجنسية . وجهسخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

طريقة تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية من شركة دو الامارات:

يتم تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية من شركة دو الإمارات وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية دو “من هنا“ “من هنا“ “من هنا“.

النقر على الرابط المرفق ضمن الصفحة بما يتناسب مع نظام الهاتف المستخدم.

فتح التطبيق بعد تثبيته.

الضغط على تحديث بطاقة الهوية.

اختيار الرقم المراد تحديثه.

تحديد رقم الهاتف المراد تلقي الرسائل النصية عليه، من ثم الضغط على أكمل مع الهوية الرقمية.

الموافقة على مشاركة الوثائق.

إرسال الطلب.

رابط تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية من شركة دو الإمارات:

يمكن الانتقال إلى صفحة تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية من دو الإمارات من خلال الرابط التالي “من هنا“. “من هنا“. من هنا“. مباشرة، من ثم النقر على إحدى الروابط المدرجة بما يتناسب مع نظام الهاتف المحمول وإجراء التحديث على البيانات المطلوبة عبر التطبيق.

تحديث بيانات بطاقة الهوية الإماراتية مع شركة دو يضمن استمرارية خدماتك بسهولة، فلا تتردد في إتمام العملية وفق الخطوات المعلنة لتجنب أي تأخير أو انقطاع.