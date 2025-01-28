الجامعة الأمريكية في الكويت تُعلن عن 16 وظيفة شاغرة برواتب مغرية في عدة تخصصات

أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت عن توفر 16 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات، مع تقديم رواتب مغرية وفرص مهنية متميزة. تستهدف الوظائف الكفاءات المتميزة الباحثة عن بيئة عمل محفزة وأكاديمية في إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في الكويت.

كتب محمد سعد – أزاحت الجامعة الأمريكية في الكويت الستار عن 16 وظيفة جديدة متاحة للجميع، مع راتب شهري يصل إلى 1,266 دينار كويتي . تشمل هذه الوظائف تخصصات متعددة ومستويات مؤهلة متنوعة. للاطلاع على تفاصيل الوظائف وشروط التقديم، يُرجى متابعة المقال قادجظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف الجامعة الأمريكية في الكويت 2025

جميع تفاصيل الوظائف المطلوبة في الجامعة الأمريكية في الكويت:

أعزائي زوار موقع “وظفني الآن”، نود أن نشارككم تفاصيل الفرص الوظيفية المتاحة في الجامعة الأمريكية في الكويت. تتضمن هذه الوظائف مجموعة من المسميات المعلنة. لا تفوتوا الفرصة، وابقوا معنا لمزيد من المعلومات حول كل تخصص ومؤهلاته المطلوبة.

تفاصيل الوظائف:

1- مشرف تطوير الأعمال التجارية العامة والشركاتية.

2- منشئ محتوى جامعي.

3- منسق – وسائل التواصل الاجتماعي.

4- محلل بيانات.

5- حارس – السلامة والأمن.

6- مشرف – غرفة الأمن / التحكم.

7- ضابط – السلامة والأمن.

8- مستشار القبول.

9- منسق الأندية/المنظمات.

10- وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بدوام كامل في تخصص أنظمة المعلومات.

11- أستاذ مساعد – هندسة النظم.

12- فني مختبر.

13- مساعدو التدريس – كلية إدارة الأعمال والاقتصاد.

14- مساعدو – علوم الحاسوب ونظم المعلومات.

15- مساعدون – الهندسة الكهربائية والحاسوبية.

16- مساعدو التدريس – كلية الآداب والعلوم.

رواتب الجامعة الأمريكية في الكويت:

الوظيفة الراتب (KWD) مساعد مكتب الطلاب 152 معلم خصوصي 203 مساعد مكتب المنح الدراسية 203 تدريب المعلمين 355 مدرب 507 مسؤول الشبكة 609 أخصائي التوظيف والتدريب 629 مساعد إداري أول 713 مسؤول نظام أول 812 مستشار 1,269 مسؤول الشبكة 1,382

ملاحظة: الأرقام الواردة هي تقديرات عامة، وقد تتغير الرواتب وفقاً للاحترافية الفردية والخبرات المتخصصة.

طريقة التقديم

نود إعلامكم بأن عملية التقديم مفتوحة حاليًا وستستمر حتى استيفاء العدد المطلوب. يمكنكم التقديم بسهولة من خلال الرابط المرفق أدناه.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة في قطاع التعليم العالي، فإن الجامعة الأمريكية في الكويت تفتح أبوابها لاستقبال طلبات التقديم، مع تقديم رواتب مغرية وبيئة عمل استثنائية.