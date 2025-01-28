العويران يثير الجدل بتصريح مستفز للهلال بعد خسارته أمام القادسية

أثار النجم السعودي السابق سعيد العويران موجة جدل كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريح مثير عقب خسارة الهلال أمام القادسية. التصريح الذي جاء عبر حسابه الشخصي حمل طابع السخرية وأشعل ردود فعل واسعة بين الجماهير الرياضية.

كتب محمد سعد – أثار نجم الكرة السعودية السابق، سعيد العويران، جدلاً واسعاً بسبب رد فعله المبالغ فيه بعد فوز فريق القادسية على الهلال.

حقق القادسية انتصاراً مثيراً بقيادة المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، حيث تغلب على الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقام العويران بنشر سلسلة من الفيديوهات عبر حسابه على “سناب شات”، حاول من خلالها استفزاز جماهير الهلال والسخرية منهم عقب الخسارة، كما اعتاد أن يفعل بعد كل مباراة يتعثر فيها الهلال على المستوى المحلي أو القاري.

ومن بين الفيديوهات التي نشرها، ظهر العويران وهو يقلّد أوباميانغ بطريقة ساخرة، قائلاً: “هيا هيا القادسية”.

كما كتب في سناب آخر قائلاً: “مين يبي بلنتي؟ تصحبون على خير”.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد القادسية إلى 37 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما بقي الهلال في صدارة الدوري برصيد 43 نقطة، محافظاً على تفوقه بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف. تعد هذه الخسارة الثانية للهلال في الدوري هذا الموسم، إذ سبق أن تلقى هزيمة أمام الخليج، في حين سجل القادسية فوزه الثاني عشر في المسابقة.

تصريح العويران يعكس استمرار التفاعل الكبير مع كل ما يتعلق بكرة القدم السعودية، حيث يظل التنافس بين الأندية ومواقف النجوم مادة دسمة للإعلام والجماهير.