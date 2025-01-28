وزارة الرياضة تستدعي 4 مسؤولين من أندية الدوري السعودي بعد جدل “اللوبي”

أصدرت وزارة الرياضة السعودية قرارًا مفاجئًا باستدعاء أربعة مسؤولين من أندية الدوري السعودي للمحترفين للتحقيق حول قضايا مثيرة للجدل، أثارتها اتهامات بوجود “لوبي” يتدخل في القرارات الرياضية. القرار جاء بعد تصاعد الانتقادات عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – استدعت وزارة الرياضة عدداً من المسؤولين البارزين في أندية دوري روشن السعودي للتحقيق معهم، وذلك بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل ضد لجنة الاستدامة المالية وبرنامج الاستقطاب، والتي صدرت خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لمصادر خاصة، فإن المسؤولين المحالين للتحقيق يشملون عبد العزيز المنجم ونائبه محمد الناصر، إلى جانب سامي آل فاضل، رئيس نادي الأخدود، وحامد البلوي، المدير التنفيذي للنادي. ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية انتقادات حادة وجهها هؤلاء المسؤولون للجنة الاستدامة المالية وبرنامج الاستقطاب.

عقب فوز فريق الشباب على الفيحاء، أدلى عبد العزيز المنجم بتصريحات وصفها البعض بالنارية، حيث اتهم اللجنة بالتحيز في تعاملها مع الأندية، كما وجه حامد البلوي وسامي آل فاضل اتهامات مشابهة، مما دفع وزارة الرياضة لاتخاذ إجراءات قانونية للتحقيق في هذه التجاوزات.

وفي تعليق على هذا التطور، قال الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي، المعروف بميوله النصراوية، في تصريح جريء: “هناك محاولات من اللوبي للتدخل وإسكاتهم بعد كشفهم وفضحهم للحقيقة أمام الجماهير، المنجم هتوحشنا”.

الجدير بالذكر أن نادي الشباب يحتل حالياً المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الصدارة التي يتقاسمها ناديا الهلال والاتحاد برصيد 43 نقطة.

تواصل وزارة الرياضة جهودها لضمان نزاهة المنافسات الرياضية السعودية وتحقيق العدالة بين جميع الأندية، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع الرياضي في المملكة.