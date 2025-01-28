الهلال يقدم شكوى رسمية ضد القادسية بعد الهزيمة المفاجئة

في تطور جديد أعقب الهزيمة الصادمة التي تعرض لها الهلال أمام القادسية، قرر النادي الأزرق رفع شكوى رسمية إلى الجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الجدل حول الأحداث التحكيمية التي شهدتها المباراة، مما أثار استياء الجماهير الهلالية.

كتب محمد سعد – أعلنت إدارة نادي الهلال صباح اليوم عن تقديمها شكوى رسمية إلى لجنة الحكام بهدف التحقيق في عدد من القرارات التحكيمية التي وصفتها بالمؤثرة خلال المباراة الأخيرة.

أخفق الهلال في استغلال تعثر منافسه الاتحاد، حيث تعرَّض لخسارة مفاجئة أمام فريق القادسية بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي أُقيم مساء الاثنين ضمن فعاليات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقد شهدت المباراة عدة حالات تحكيمية أثارت الجدل، كان بطلها الحكم النمساوي جوليان وينبيرجر، حيث أكدت إدارة الهلال أن بعض هذه القرارات جاءت غير منصفة بحق الفريق، الأمر الذي دفع إدارة النادي، بقيادة فهد بن نافل، إلى تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الحكام، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول الأحداث التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وفي الشكوى المقدمة، طلب نادي الهلال مراجعة القرارات التحكيمية التي أثرت على سير المباراة، مشدداً على وجود أخطاء واضحة ارتُكبت بحق الفريق.

كما طالبت إدارة الهلال بالحصول على تسجيلات المحادثات التي دارت بين الحكم الرئيسي وحكم تقنية الفيديو (VAR) خلال المباراة.