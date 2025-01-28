برقم الجلوس من هنا نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية عن الشروط الجديدة الواجب توافرها لتجديد منحة البطالة لعام 2025، وذلك لضمان استفادة المستحقين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم. تهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة العاطلين عن العمل الذين يبحثون بجدية عن فرص عمل مناسبة.

كتب محمد سعد – لقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان لعام 2025 اليوم، حيث تعطى الوزارة اهتماما خاصا بإجراءات التصحيح والمراجعة قبل ان يتم الإعلان عن الدرجات ليتم ضمان حصول كل الطلاب والطالبات على كافة حقوقهم،وتوفر الوزارة لجميع الطلاب والطالبات في جميع المحافظات إمكانية الاستعلام عن نتائجهم عن طريق موقع الوزارة، فقد تم تجهيز الموقع الإلكتروني ليتم استقبال عمليات الاستعلام وتحميل النتائج خاصة نتائج الدبلوم العام في عمان للدورة الثانية لعام 2025،وتستعد وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان لتجهيز موقعها الإلكتروني لعرض هذه النتائج الدبلوم العام للدور الثاني، تابعوا المزيد خلال المقال التالي.

نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان

لقد تمكن الطلاب من اجتياز امتحاناتهم والانتهاء منها في يوم 12 سبتمبر 2024،حيث بدأت عملية التصحيح بعناية فائقة على أيدى أفضل وأمهر الأساتذة في جميع المحافظات ليتم ضمان حصول كل طالب وطالبة على درجاتهم كاملة في كل المواد وبعد أن يتم انتهاء فريق التصحيح، سوف يبدأ فريق المراجعة بالتدقيق من عملية التصحيح، ثم تبدأ مرحلة أن يتم رصد الدرجات ليتم اعتمادها من قبل الوزارة للإعلان عنها بشكل رسمي، ويهتم الطلاب والطالبات بتلك النتائج، حيث أن الرسوب يؤدي إلى إعادة الطالب إلى الدخول الى نفس الصف في العام الدراسي الجديد، ولهذا يحرص الطلاب وأولياء الأمور على التأكد من إنهاء هذا العام الدراسي بنجاح ليتم الاستعداد للتقدم في هذه المرحلة التعليمية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام في عمان للدورة الثانية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتائج الدبلوم العام في عمان للدور الثاني لعام 2025 حيث جاءت هذه الخطوات كما يلي:

الذهاب إلى البوابة التعليمية في سلطنة عمان.

النقر فوق خيار نتائج الامتحانات.

يتم اختيار نتائج الدبلوم العام.

ثم تحدد خيار الدور الثاني 2025.

يتم إدخال رقم الجلوس في المربع المخصص له.

الضغط فوق بحث.

سوف تظهر لك النتائج بكل تفاصيلها مع حالة النتيجة سواء كانت تشير الى النجاح أو الرسوب.

تشدد الحكومة الجزائرية على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لتجديد منحة البطالة، مؤكدة أنها ستواصل دعم الفئات المحتاجة وتوفير برامج فعّالة لتعزيز سوق العمل.