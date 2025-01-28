الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 في العراق فور صدورها

أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب صدور نتائج السادس الابتدائي للدور الأول لعام 2025. وتتيح الوزارة للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج فور ظهورها عبر الموقع الرسمي ومنصات مخصصة لذلك، وسط ترقب كبير من الأسر العراقية.

كتب محمد سعد – تعتبر مرحلة التعليم الابتدائي في العراق واحدة من أهم المراحل التي تشكل الأساس لمسيرة الطالب الأكاديمية والمستقبلية، ومن بين هذه المراحل تأتي نتائج الصف السادس الابتدائي كمحطة مصيرية تؤثر بشكل كبير على خيارات الطالب التعليمية وتحدد مساره نحو التعليم المتوسط والثانوي، ولهذا تحرص وزارة التربية العراقية على تقديم عملية إعلان النتائج بشكل دقيق، بما يعكس اهتمامها بتطوير النظام التعليمي وتحسين تجربة الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وفرت وزارة التربية العراقية منصة نتائجنا الإلكترونية كوسيلة حديثة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى نتائج الامتحانات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو منصة نتائجنا.

اختيار قسم نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 – الدور الأول.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.

تحميل ملف النتائج واستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني للبحث.

مميزات الاستعلام الإلكتروني

تقدم منصة نتائجنا عدد من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للاستعلام عن النتائج، من بينها:

سهولة الوصول: توفر المنصة واجهة سهلة الاستخدام تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسرعة.

دقة البيانات: تضمن الوزارة دقة النتائج المعلنة من خلال أنظمة متطورة تقلل من الأخطاء البشرية.

الشفافية: تعزيز الثقة بين الطلاب وأسرهم من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوقة.

إجراءات الوزارة لضمان نزاهة النتائج

تولي وزارة التربية العراقية أهمية كبيرة لضمان دقة وشفافية نتائج الامتحانات، حيث تعتمد على أنظمة إلكترونية متقدمة في تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعة النتائج، ومن أهم الإجراءات التي تتبعها الوزارة:

إجراء مراجعة دقيقة للنتائج قبل إعلانها رسميا.

استخدام تقنيات حديثة لتصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني.

تعزيز التعاون بين مختلف الأقسام لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

تؤكد وزارة التربية العراقية التزامها بتقديم النتائج بشفافية ودقة، داعية الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة القنوات الرسمية للحصول على النتائج فور الإعلان عنها.