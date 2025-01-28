طريقة فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني للمقيمين والمغتربين 2025

يتيح بنك الخرطوم للمقيمين والمغتربين فرصة فتح حساب بسهولة باستخدام الرقم الوطني، مما يسهل إجراء المعاملات البنكية داخل السودان وخارجه. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود البنك لتقديم حلول مصرفية مريحة وآمنة للجميع.
كتب محمد سعد – في خطوة هامة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية للمغتربين السودانيين، أعلن بنك الخرطوم عن تقديم خدمة فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني للسودانيين المغتربين، تأتي هذه الخدمة وفقًا للإجراءات والشروط الجديدة لعام 2025، مما يسمح للمغتربين بالوصول إلى خدمات البنك بسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، هذه المبادرة تسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت في مقالنا هذا سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية فتح الحساب والشروط المطلوبة لتسهيل العملية.
بنك الخرطوم يواصل تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات عملائه، مما يجعل عملية فتح الحسابات البنكية للمقيمين والمغتربين أسرع وأسهل من أي وقت مضى.