طريقة فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني للمقيمين والمغتربين 2025

يتيح بنك الخرطوم للمقيمين والمغتربين فرصة فتح حساب بسهولة باستخدام الرقم الوطني، مما يسهل إجراء المعاملات البنكية داخل السودان وخارجه. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود البنك لتقديم حلول مصرفية مريحة وآمنة للجميع.

كتب محمد سعد – في خطوة هامة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية للمغتربين السودانيين، أعلن بنك الخرطوم عن تقديم خدمة فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني للسودانيين المغتربين، تأتي هذه الخدمة وفقًا للإجراءات والشروط الجديدة لعام 2025، مما يسمح للمغتربين بالوصول إلى خدمات البنك بسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، هذه المبادرة تسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت في مقالنا هذا سنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية فتح الحساب والشروط المطلوبة لتسهيل العملية.

حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطنــي للمقيمين والمغتربين 2025

مع التقدم التكنولوجي الكبير، أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت أمرًا سهلاً دون الحاجة لزيارة الفروع، هذه الخدمة متاحة للمواطنين السودانيين داخل وخارج السودان، مما يوفر لهم مرونة وسهولة في إتمام العملية خلال عام 2025، إليكم الخطوات المتبعة لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

قم بتحميل تطبيق “بنكك” من متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

اختر خيار “تسجيل جديد”.

أدخل البيانات المطلوبة لفتح الحساب.

قم برفع المستندات اللازمة لاستكمال العملية.

تحقق من صحة البيانات والمستندات المرفقة.

اضغط على “موافق” أو “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لتتمكن من فتح حساب في بنك الخرطوم فيجب على المتقدمي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين الالتزام بالمتطلبات والشروط الآتية:

أن يكون عمر المتقدم 18 سنة أو أكثر.

تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول وجواز سفر ساري.

أن يكون الحساب الأول للعميل في بنك الخرطوم.

دفع الرسوم الإدارية المحددة من قبل البنك.

الامتثال لجميع الأنظمة والسياسات المعتمدة.

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 10,000 جنيه سوداني.

أهداف فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

يسعى بنك الخرطوم من خلال خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة، منها: