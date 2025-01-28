تمديد العطلة الربيعية في العراق 2025: أخبار سعيدة للجميع

زفّت وزارة التربية العراقية خبرًا سارًا للطلاب وأولياء الأمور بتمديد العطلة الربيعية لعام 2025، مما يمنح الجميع فرصة إضافية للاستمتاع بالراحة والأنشطة العائلية. هذا القرار لاقى ترحيبًا واسعًا بين مختلف شرائح المجتمع.

كتب محمد سعد – قامت وزارة التربية في دولة العراق بالإعلان بسهولة رسمية، عن تمديد العطلة الربيعية في العراق والموعد الخاص بالإجازة المتلعقة بنصف العام 2025 في كافة المراحل بينما قامت الوزارة خلال العام الدراسي بالكشف عن الجدول الخاص بالإجازات الدراسية التي يمكن من خلالها وأيضًا أولياء الأمور الاستعداد لها، لذلك نوضح أدق التفاصيل التي تخص ذلك الموضوع بصورة تفصيلية.

العطلة الربيعية في العراق

تبدأ تمديد العطلة الربيعية في العراق والإجازة الخاصة بنصف العام 2025 بعد أن يتم انتهاء جميع الطلاب من الامتحانات وقد انتهوا بصوره فعليه خلال الأربعاء الماضي 22 من شهر يناير عام 2025، وقد تستمر هذه الإجازة لمدة تصل إلى أسبوعين حتى يوم خمسة من شهر فبراير عام 2025

يتم الإشارة لأن الإجازة ليست تكون الوحيدة خلال هذا العام الحالي بل إنه يتواجد الكثير من الاجازات الرسميه مثل الإجازات الربيع وغيرها لذلك يتم توفير الوقت لدى الطلاب لكي يستريحوا خلال هذه الفترة.

الإجازات الرسمية المتواجدة في دولة العراق عام 2025

يتواجد العديد من الإجازات المتواجدة في النصف الدراسي حتى تتمكن من هذه الإجازات وتتعرف عليها خلال دولة العراق 2025 فتكون هذه المناسبة الدينية وأيضًا وطنية ومن أهمها ما يلي:

قد يتم الاحتفال بصورة فعالية بمناسبتين خلال العام الجديد وهو راس السنة وأيضًا الثانية تكون عيد الجيش وسوف يتم احتفاله يوم 6 من شهر يناير عام 2025.

بينما أنه يتم الاحتفال الخاص بعيد نوروز يوم 21 من شهر مارس عام 2025.

كما أنه يكون عيد الفطر ابتداء من يوم واحد من شهر شوال حتى يوم أربعة من شهر شوال وقد يوافق يوم 31 من شهر مارس 2025.

بينما أن عيد العمال يكون الموافق واحد من شهر مايو 2025.

مع العلم أن عيد الأضحى يكون الموافق 10 حتى 14 من ذي الحجة عام 1446.

بالإضافة أن رأس السنة الهجرية تكون يوم واحد محرم.

مع العلم ان يوم عاشوراء يكون الموافق 10 من شهر محرم.

بالإضافة إلى ذلك ان الذكرى السنوية الخاصة بالثورة يوم 16 من شهر يوليو عام 2025.

تؤكد وزارة التربية العراقية أن تمديد العطلة الربيعية يأتي في إطار الحرص على راحة الطلاب والمعلمين، مع استمرار الاستعدادات لضمان سير العملية التعليمية بعد العطلة بسلاسة.