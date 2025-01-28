الوطنية للتشغيل توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت برمضان 2025

أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة الأخبار المتداولة بشأن زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بمناسبة شهر رمضان 2025. وأكدت الوكالة أن الهدف من البيان هو وضع حد للشائعات وتوضيح الأمور للرأي العام.

كتب محمد سعد – مع اقتراب دخول شهر رمضان انتشرت أخبار انه سوف يتم زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت في دولة الجزائر حيث تهدف هذه المنحة إلي تحسين مستوي المعيشة وتقديم الدعم لسد الاحتياجات الأساسية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للماكثات في البيت لهذا سوف نتعرف في هذا المقال حول حقيقة زيادة المنحة بالتفصيل.

منحة المرأة الماكثة

تم الإعلان في الفترة السابقة على مواقع التواص الاجتماعي انه سوف يكون هناك زيادات في منحة المرأة الماكثة في البيت وذلك خلال شهر رمضان لهذا أعلنت الجهات المختصة انه لا يوجد زيادات في الوقت الحالي وهذه شائعات وقيمة الدعم الأساسية هي ثمانمائة دينار جزائري وإذا كان هناك أي زيادات سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بإتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

في البداية يتم الدخول إلي موقع وكالة التشغيل.

الخطوة الثانية يتم تسجيل الدخول إلي الموقع بإدخال بيانات الحساب الخاص بالمتقدمة.

الخطوة الثالثة يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

في النهاية يتم الضغط على “تسجيل الطلب” لاكتمال التسجيل.

الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والرد بالقبول أو الرفض من الجهات المختصة.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية الجزائرية ومقيمة داخل دولة الجزائر بصفة دائمة.

لابد أن لا يكون لدي المتقدمة دخل شهري ثابت أو لديها وظيفة في أيًا من القطاع العام أو الخاص.

ينبغي أن لا تمتلك المتقدمة أي عقارات أو أصول ثابتة.

يجب أن يكون عمر المتقدمة لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

لابد أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة لكي تستحق الحصول على الدعم وتقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمة.

تدعو الوكالة الوطنية للتشغيل الجميع إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها للحصول على المعلومات الدقيقة حول برامج الدعم والمنح الموجهة للمرأة الماكثة في البيت والفئات الأخرى.