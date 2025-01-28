خطوات التسجيل وشروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية عن شروط وخطوات التسجيل للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025. وتأتي هذه المنحة في إطار جهود الدولة لدعم المرأة وتحسين مستوى معيشتها، خاصةً للنساء غير العاملات اللواتي يساهمن في رعاية الأسرة.

كتب محمد سعد – اعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر عن بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى نتمكن السيدة في التسجيل على منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025، وينصح أن يتم استيفاء الشروط بالكامل ليضمنوا الحصول على هذا الدعم، وقد قررت الحكومة الجزائرية تقديم هذا الدعم للمرأة الغير عاملة حتى تتمكن من توفير كل ما تحتاجه من احتياجات أساسية حتى تتمكني من توفير حياة كريمة للعيش بها، وفي مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد

منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

وفقا لما أعلنته الوكالة الوطنية للتشغيل فإن هناك باقة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر بالمتقدمات للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل وهي كما يلي:

شرط أساسي أن تكون مقدمة الطلب حاملة الجنسية الجزائرية.

يلزم أن تقيم متقدمة الطلب في دول الجزائر.

يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام، وألا يزيد عن 45 عام.

يشترط أن تكون المتقدمة غير ممتلكة لدخل شهري ثابت.

يجب أن تقوم المتقدمة بتقديم كافة الوثائق والتي تثبت أنها متزوجة أو أرملة أو مطلقة.

ينبغي ألا تكون المتقدمة مشتركة بأي دعم حكومي مقدم من الدولة.

كيفية التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025

بإتباع الخطوات التالية على الترتيب سيمكنك التسجيل على منحة المرأة الماكثة في المنزل بالجزائر 2025:

في بداية الامر يتم التوجه للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بـ الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية الذي يقع في الصفحة الرئيسية.

ومن ثم يتم تحديد أيقونة منحة المرأة الماكثة في البيت والنقر عليها.

قومي بقراءة كافة الشروط والأحكام ثم يتم الموافقة عليها.

قومي بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح

ثم يتم إرفاق كل المستندات المحددة على الموقع ومراجعتها قبل التدقيق فيها.

ثم يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

انتظار الرد من قبل الجهات المختصة بالموافقة على طلبك أم رفضه.

تدعو الجهات المعنية جميع المستحقات إلى الالتزام بالشروط المطلوبة وإتمام خطوات التسجيل عبر القنوات الرسمية للحصول على المنحة بسهولة وسرعة.