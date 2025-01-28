مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025

أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا عن جدول مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2025، والتي تشمل الأعياد الوطنية والدينية. تأتي هذه المواعيد لإتاحة الفرصة للمواطنين للتخطيط المسبق لأنشطتهم واحتفالاتهم خلال العام الجديد.

كتب محمد سعد – أصبحت محركات البحث تدور يوما بعد يوم عن تفاصيل التي تختص يمواعيد الإجازات أو مواعيد العطلات الرسمية في دولة الجزائر، مؤكداً أيضا أن الدولة قامت بالإعلان أن هذه العطلة يستفيد منها جميع المواطنين حتى يحصلوا على الاستجمام ما بين العائلة والراحة كما يفضل أن نقوم باستغلال هذه الإجازة بشكل مميز وأمثل لإنجاز بعض المهام بالإضافة إلى التطور الذي يمكن أن يحدث وأداء بعض التمارين وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء واكتساب بعض المعلومات الجديدة فسوف نتحدث اليوم عن العطلة المدرسية ومواعيدها والعطلات بشكل عام داخل دولة الجزائر لعام 2025 وفقا لذلك المقال.

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في الجزائر

العطلات الرسمية في دولة الجزائر مهمة جدا أن يحصل عليها جميع المواطنين وليس الطلاب فقط حتى يقوموا بالاسترجاع مرة أخرى للدراسة أو للعمل بشكل أفضل وحتى يقوموا بالقضاء أفضل وقت مع أقاربهم لذلك بدأت فعلياًط الإجازة وفقا للآتي:

الإجازة الرسمية بدأت من يوم واحد من شهر يناير 2025 وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ولكن رأس السنة الأمازيغية حصل جميع المواطنين على إجازة رسمية يوم 12 من شهر يناير

ولكن يوم 28 من شهر مارس القادم سوف يحصلون أيضا على إجازة عيد الفطر المبارك والتي تستمر ليوم أربعة من شهر أبريل

عيد العمال لكل عام يتم وجود إجازة رسمية به يوم واحد من شهر مايو

العطلة الرسمية تبدأ من يوم واحد من شهر يونيو 2025 وتستمر ليوم 5 من شهر يونيو

مما تكون هذه العطلة لعيد الأضحى المبارك.

عيد الاستقلال الوطني سوف يكون خمسة من شهر يوليو

عطلة رأس السنة الهجرية سوف تكون يوم ستة من شهر يوليو

في يوم 17 يوليو عام 2025 يتم اتخاذ عطلة رسمية بمناسبة يوم عاشوراء.

15 يوليو 2025 يتناسب مع اتخاذ الجمبع عطلة رسمية للمولد النبوي الشريف.

تعرف على العطلات الرسمية في دولة الجزائر 2025

من المعروف أن العطلات الرسمية في أي دولة تختلف اختلافا كليا عن الدولة الأخرى، لذلك العطلات في دولة الجزائر تكون كالتالي:

يوم 17 من شهر يوليو يحصل المواطنون على إجازة رسمية ليوم عاشوراء.

يوم 15 من شهر يوليو يحصل الجميع على إجازة رسمية لمولد النبوي الشريف.

يوم 29 من شهر أكتوبر حتى يوم 3 من شهر نوفمبر يحصل الجميع على عطلة الخريف.

تدعو الحكومة المواطنين إلى الاستفادة من هذه الإجازات في تعزيز الروابط الاجتماعية والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية بما يعكس القيم الجزائرية الأصيلة.