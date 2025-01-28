الدفاع الجزائري يوضح حالات الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بيانًا رسميًا يوضح حالات الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، وذلك لتوضيح الشروط والإجراءات المتعلقة بالإعفاء، سواء لأسباب صحية أو اجتماعية أو قانونية، مما يساعد الشباب الجزائري على فهم حقوقهم وواجباتهم.

كتب محمد سعد – وزارة الدفاع الجزائرية من أهم القطاعات المسؤولة عن حماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار، لذلك الخدمة العسكرية واجبة على كل مواطن جزائري بلغ الثامنة عشر عامًا لتحقيق الأمن في البلد وتعزيز حماية بلده، ولكن هناك بعض الحالات التي قامت وزارة الدفاع بإعفائه من الخدمة في الجيش لعدة أسباب مهم للغاية وشروط لابد من توافرها للحصول على الإعفاء في بعض الحالات الاستثنائية سنعرض لكم التفاصيل المتعلقة بالإعفاء تابعوا معانا.

حالات الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية

يوجد عدة حالات تساعد الشباب في الحصول على حالات الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية ومن ضمنها مايلي:

الإعفاء بسبب المسؤلية العائلية التي يكون فيها الشب هو المعيل الوحيد للعائلة بعد وفاة الاب.

الإعفاء بسبب مشكلة صحية مثل المعانة من مرض معين أو عجز بدنى.

الاعفاء بتوجية رئاسي تكون لفئه محدده مثل يكون بارع في مجال رياضي أو علمي وأصحاب المناصب المرموقة في المجتمع.

المستندات الإعفاء من الجيش بسبب المسؤولية العائلية

توفير شهادة ميلاد لإثبات هوية الشاب.

بطاقة القنصلية في حالة تجاوز الشاب سن 19 عام.

وثيقة تثبت عدم قدرة الأب على العمل أو يعاني من مرض.

صورة من الهوية الوطنية للأب.

نسخة من وثيقة الإقامة.

شهادة توضح الوضع الأسري للمواطن.

شهادة عمل لإثبات أن الشاب مسؤول عن دعم الأسرة.

توفير وثيقة تثبت وفاة الأب أو وثيقة رسمية توضح انفصال الوالدين.

الوثائق اللازمة للإعفاء الطبي من الجيش

الوثائق اللازمة للإعفاء من الجيش بسبب طبي هي كالاتي:

شهادة الميلاد تثبت هوية الشاب.

طلب مكتوب يفسر الأسباب الطبية التي تدفعه لتقديم طلب للحصول على الإعفاء.

تقرير طبي يفصل الحالة الصحية للشاب صادر عن جانب طبي معتمد.

4 صور شخصية حديثة للمواطن.

بطاقة تسجيل القنصلية لإثبات الوضع القانوني للشاب.

بطاقة شخصية.

تؤكد وثيقة الإقامة مكان إقامة الشاب.

مستندات توضح سبب الإعفاء الرئاسي

المستندات المطلوبة للتقديم على طلب الإعفاء الرئاسي هي:

طلب يوضح سبب التقدم للحصول على الإعفاء.

بطاقة التسجيل القنصلية.

4 صور شخصية حديثة.

المستندات التي تثبت التحصيل أو العمل الذي يبرر طلب الإعفاء سواء كانت شهادات تعليمية أو عقود عمل أو توصيات.

تؤكد وزارة الدفاع الوطني على أهمية الاطلاع على القوانين والإجراءات الرسمية لضمان الشفافية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالخدمة العسكرية.