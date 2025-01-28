أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق: تعرف على التفاصيل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن أسعار ياميش رمضان لعام 2025. وتتنوع المنتجات بين التمور، والمكسرات، والفواكه المجففة، حيث شهدت الأسواق تباينًا في الأسعار هذا العام، وسط استعدادات كبيرة لاستقبال الشهر الكريم.

كتب محمد سعد – يشهد الكثير من المواطنين في هذه الفترة اهتمامًا كبيرًا أسعار ياميش رمضان 2025 بجميع أنواعه، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر من أفضل شهور السنة يتميز رمضان بأجواء خاصة وطقوس مميزة اعتاد عليها المسلمون، ويستقبلونه بفرح وسعادة لقد بدأت ملامح الشهر الكريم تظهر في كافة المناطق، حيث تزينت الشوارع والميادين، وبدأت المتاجر في تجهيز الخيام الرمضانية من بين الأمور التي تشغل بال الكثيرين في هذا الوقت.

أسعار ياميش رمضان 2025

بدأت المتاجر والأسواق الكبرى في توفير ياميش رمضان، حيث بدأ الكثير من المواطنين في الشراء منذ عدة أيام إليكم قائمة بأسعار بعض المكونات الرئيسية:

يتراوح سعر البلح بين 18 جنيه و50 جنيه.

عبوة التمر (1 كيلو) تتراوح أسعارها بين 35 جنيه و150 جنيه.

سعر السوداني منزوع القشر يصل إلى 100 جنيه.

عبوة التين المجفف تبدأ من 60 جنيه فما فوق.

سعر العرقسوس يصل إلى 200 جنيه.

كيلو الجوز الهند يصل سعره إلى 160 جنيه.

كيلو المشمشية التركي يصل سعره إلى 450 جنيه.

سعر القراصيا يبلغ 350 جنيه.

الزبيب الأبيض يصل سعره إلى 180 جنيه.

قمر الدين

تتراوح أسعار قمر الدين بين 30 و100 جنيه للفة التي تزن 400 جرام وتقوم الجمعية بمتابعة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تلاعب، خاصة مع تزايد الطلب عليه في هذه الفترة.

أسعار كرتونة رمضان 2025

يفضل الكثير من الناس تعبئة كراتين رمضان أو الشنط الرمضانية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وذلك لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم مع اقتراب الشهر الكريم، بدأ العديد في شراء المستلزمات المختلفة من الأسواق لإعداد هذه الشنط لتوزيعها قريبًا، تتراوح أسعار شنطة رمضان أو ما يعرف بشنطة الخير بين 150 جنيه و400 جنيه، وذلك بناءً على محتويات الكرتونة وإمكانيات المشتري.

كرتونة بسعر 150 جنيه تحتوي على:

زجاجة زيت سعة 700 مل.

كيس سكر وزن 1 كيلوغرام.

كيس ملح.

كيسين مكرونة (كل كيس وزن 300 جرام).

كيس أرز وزن 900 جرام.

كيس بلح وزن 500 جرام.

عبوة سمنة وزن 350 جرام.

يُعد ياميش رمضان من العادات الأساسية لدى الأسر العربية خلال الشهر الفضيل، ومع توافر خيارات متعددة في الأسواق، يمكن للجميع اختيار المنتجات التي تناسب ميزانيتهم.