جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025 مع مواعيد الصرف

أعلنت الحكومة رسميًا عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2025، إلى جانب تحديد مواعيد الصرف للمستفيدين. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات وتعزيز العدالة الاجتماعية.

كتب محمد سعد – جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025، أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث تشمل الزيادة جميع الموظفين في القطاع الحكومي بمختلف الدرجات الوظيفية، ومع ذلك، لم تُصدر الوزارة بعد قرارًا رسميًا بشأن زيادة المرتبات، ولكن من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة في شهر يوليو المقبل بنسبة 15% لجميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر بيان رسمي خلال تلك الفترة يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالزيادة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد 2025

أعلنت وزارة المالية عن جدول الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور لعام 2025 والتي شملت كافة الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي جاءت الزيادة وفقًا للمستويات الوظيفية كالآتي:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.

الدرجة العليا: 10,200 جنيه.

درجة المدير العام: 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2025

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سيبدأ من يوم 23 فبراير، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، أما بالنسبة لصرف المستحقات المتأخرة، فقد تم تخصيص أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه، كما سيكون موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في 23 مارس، مع تخصيص نفس الأيام لصرف المتأخرات.

أما بخصوص صرف مرتبات شهر يناير 2025، فقد بدأ منذ يوم 22 يناير بدلاً من 24، وتم تيسير عملية الصرف من خلال منافذ البريد المصري، ماكينات الصراف الآلي، والبنوك المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

مميزات الزيادات المالية

هناك العديد من المميزات التي تشملها الزيادات التي يتم وضعها من خلال وزارة المالية الصرية وتتمثل كالآتي:

تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

تحسين مستوى الحياة للعاملين في القطاع الحكومي.

تسهيل الأمور المالية للعائلات.

اماكن صرف مرتبات الموظفين

تصرف الرواتب من خلال الأماكن الآتية:

ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع محافظات مصر.

فروع البنوك المصرية.

المحافظ الإلكترونية

تعكس زيادة الحد الأدنى للأجور التزام الحكومة بتحسين مستويات الدخل وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع التأكيد على صرف المستحقات في مواعيدها المحددة.