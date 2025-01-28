التسجيل الإلكتروني في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 عبر الموقع الرسمي

أتاحت الحكومة المصرية إمكانية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي. تأتي هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل سريع وميسر، في إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.

كتب محمد سعد – تمثل المبادرة المصرية للعمالة غير المنتظمة في مصر، لا سيما بعد الإعلان عن زيادة قيمة الدعم المقدم لهم، خطوة هامة لتحسين ظروفهم المعيشية، ويشمل هذا النوع من العمال الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص أو بشكل شخصي، مثل الباعة المتجولين، بائعي الصحف، والحرفيين، و لضمان حصولهم على هذه المنحة، يجب استيفاء عدة شروط، و في السطور التالية نوضح طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 تشمل الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط المخصص.

اختيار خيار التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

الضغط على إرسال الطلب لإتمام التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

لتقديم طلب للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب توفير المستندات التالية:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

مستند يوضح مهنة العامل وحالته.

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

إقرار من المتقدم بعدم العمل في أي وظيفة أخرى.

إثبات مكان الإقامة مثل فاتورة كهرباء، مياه، أو عقد إيجار.

شهادة التأمينات الاجتماعية لتحديد الحالة التأمينية إن وجدت.

قيمة منحة العمالة المنتظمة

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 أعلن وزير العمل محمد جبران عن زيادة قيمة المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، اعتبارا من منحة 7 يناير 2025، وستستمر هذه الزيادة في المنح المقبلة، بما في ذلك منحة رمضان 2025.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب ألا يكون لديه أي سجلات تجارية.

يجب أن تكون الحرفة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلا في مديرية القوى العاملة.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 20 و60 عاما.

المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

منحة شهر رمضان: تصرف قبل بداية الشهر الكريم وتستمر حتى نهايته.

منحة عيد الفطر: تصرف في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

منحة عيد العمال: تصرف من الأول من مايو حتى نهاية الشهر.

منحة عيد الأضحى: تصرف قبل عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف: تصرف في بداية شهر ربيع الأول هجريا.

تدعو الجهات المختصة جميع المستحقين إلى الإسراع في التسجيل عبر الموقع الرسمي للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لتحسين مستوى المعيشة.