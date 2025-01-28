تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

شهدت أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا في بعض الأنواع، بينما طرأت زيادات طفيفة على أنواع أخرى في الأسواق المحلية. ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة من المستهلكين لتغيرات الأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من المدخنين عن أسعار السجائر وذلك حتى يتمكنوا من معرفة أسعارها وترتيب أولوياتهم في الشراء، حيث لاقت مصر استقرار في أسعار السجائر في هذا الأسبوع مقارنة بالأيام الماضية ويأتي هذا الاستقرار بناء على ما تقوم به الجهات المسؤولة متابعة دورية للأسواق ومنع زيادة الأسعار لأسباب غير معلومة ومن خلال موقعنا هذا وسوف نتناول الحديث عن أسعار السجائر في مصر اليوم وذلك بشيء من الإيجاز.

أسعار السجائر اليوم

يختلف سعر علبة السجائر باختلاف نوعها او ماركتها وسواء كانت سجائر محلية أو مستوردة وسوف نتناول أسعار السجائر المحلية في النقاط الآتية:

بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر نحو 38.75 جنيه.

في حين سجل علبة سجائر مونديال أزرق نحو 38.75 جنيه.

كما بلغ سعر سجائر مونديال لايت نحو 38.75 جنيه.

أما عن سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول فقد بلغ نحو 38.75 جنيه.

فى سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيرى نحو 38.75 جنيه.

كما جاء سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس ابيض بنحو 38.75 جنيه.

اما عن سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت فقد بلغ نحو 38.75جنيه.

علبة سجائر كليوباترا سوبر ستار سجلت سعرها نحو 38.75 جنيه.

أما عن سجائر كليوباترا بوكس فقد سجل العلبه نحو 27 جنيه.

في حين سجلت علبة السجائر بال مال حوالي 60 جنيه مصري.

كما بلغ علبة سجائر فايسروي 60 جنيه.

أسعار السجائر المستوردة في مصر اليوم

تختلف اسعار السجائر المستوردة باختلاف الشركة المصنعة لها فقد جاءت الاسعار كالآتي: