تعرف على سعر البنزين اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بالتسعير التلقائي

أعلنت الجهات المختصة عن تحديث أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وذلك ضمن آلية التسعير التلقائي التي يتم تطبيقها بشكل دوري. شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مع بعض التعديلات التي تعكس حركة الأسواق العالمية وأسعار النفط.

كتب محمد سعد – تعتبر أسعار البنزين والوقود موضوع يثير اهتمام المواطنين بشكل يومي، حيث يرغب الجميع في متابعة الأسعار الحالية للوقود والسولار وغاز تموين السيارات، ويولي ملاك السيارات والمواطنون أهمية كبيرة لمعرفة سعر البنزين اليوم، بالإضافة إلى أسعار السولار في مصر، تشهد الأسعار تقلبات دورية نتيجة للقرارات التي تصدرها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء

تواصل أسعار البنزين والسولار جذب اهتمام المواطنين اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، إلى جانب موعد الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية.

يذكر أن آخر زيادة تم الإعلان عنها من قبل اللجنة كانت في 18 أكتوبر 2024، حيث تراوحت الزيادات بين 7.7% و17% وبعد تلك الزيادة جاءت أسعار البنزين كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيها للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.

أسعار السولار اليوم الثلاثاء 28 يناير

تستمر أسعار السولار في جذب الانتباه مع بداية الأسبوع، حيث سجلت اليوم مستويات جديدة، ومن خلال ذلك نستعرض التفاصيل حول أسعار السولار والمواد البترولية الأخرى في السوق، حيث تظهر أسعار السولار اليوم الثلاثاء 28 يناير بالاسعار الاتية:

سعر اللتر من السولار يبلغ 13.50 جنيه.

بينما سعر الكيروسين يسجل أيضا 13.50 جنيه للتر.

كما وصل سعر طن المازوت المستخدم في مختلف الصناعات، إلى 9500 جنيه، في حين بلغ سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للتر.

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الأول في أبريل 2025، حيث ستقوم بمراجعة أسعار جميع المنتجات البترولية، وقد قررت اللجنة في آخر اجتماع لها الذي تم في أكتوبر من العام الماضي أن تعقد اجتماعها المقبل بعد مرور ستة أشهر.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في مصر

تعتبر أسطوانات البوتاجاز من العناصر الأساسية لتلبية احتياجات الطاقة في المنازل، حيث تستخدم بشكل رئيسي في الطهي والتدفئة، وفيما يلي الأسعار الحالية لهذه الأسطوانات:

أسطوانة البوتاجاز المنزلي:

– سعر الشراء: 150 جنيه.

– بينما بلغ سعر البيع للمستهلك: 200 جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري:

حيث بلغ سعر الشراء: 200 جنيه.

أما السعر البيع للمستهلك بلغ : 250 جنيه.

تأتي آلية التسعير التلقائي لضمان توازن الأسعار المحلية مع التغيرات في الأسواق العالمية، مما يعكس التزام الحكومة بمواكبة المتغيرات الاقتصادية.