كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، مع توضيح كيفية الحصول عليها والاستعلام عنها. تأتي هذه الخطوة لتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، وتجنب الزحام في مكاتب الصرف.

كتب محمد سعد – ينتظر الكثيرين من المواطنين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات فبراير لعام 2025، وهذا في إطار تطبيق قرار هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص العمل على زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بداية من شهر يناير الماضي،وسوف نوضح لكم أهم التفاصيل عن موعد صرف معاشات فبراير 2025 وكيفية الاستعلام عنه، اماكن صرفه بشكل مفصل خلال مقال اليوم.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025

حسب نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، سوف يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لهذا سوف يكون موعد صرف معاشات فبراير 2025 فى يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، حيث يستطيع جميع أصحاب المعاشات البدء فى صرف مستحقاتهم في هذا اليوم على الفور.

اماكن صرف معاشات شهر فبراير 2025

لقد تمكنت هيئة التأمينات الاجتماعية من القيام بتوفير العديد من الخيارات ليتم صرف المعاشات لشهر فبراير 2025، وهذا من باب التيسير على المواطنين، وتشمل تلك الأماكن ما يلي:

جميع منافذ البريد المصري.

كافة فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

كافة ماكينات الصراف الآلي (ATM).

جميع منافذ شركة فوري.

كل انواع المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025

تستطيع الآن الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

ثم اختيار «أيقونة صاحب معاش».

ثم يتم الضغط على «الخدمات التأمينية».

قوم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش في الخانة المخصصة.

يتم الضغط على خيار استعلام..

سوف يتم عرض كافة البيانات المتعلقة بملف المعاش.

زيادة الحد الأدنى للمعاش من شهر فبراير 2025

لقد صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأنه من المتوقع ان يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون حوالى 2300 جنيه مصري بدلا من 2000 جنيه مصري فقط، وسوف يتم رفع الحد الأقصى ليكون حوالى 14500 جنيه مصري بدل من 12600 جنيه مصري فقط، بداية من شهر فبراير 2025 القادم.

تؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حرصها على تسهيل عملية صرف المعاشات، مع توفير قنوات إلكترونية للاستعلام عنها لضمان راحة المستفيدين.