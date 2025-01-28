تعرف على قيمة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي رمضان 1446 / 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك 1446 / 2025. وتأتي هذه المكرمة ضمن التوجيهات الكريمة لدعم الأسر المستفيدة وتحسين ظروفهم خلال الشهر الفضيل.

كتب محمد سعد -تعتبر المكرمة الملكية إحدى المبادرات الإنسانية التي تعكس حرص القيادة السعودية على رفاهية مواطنيها، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود والمحتاجين، تأتي هذه المبادرة السنوية في إطار جهود المملكة لتعزيز التكافل الاجتماعي، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك الذي يمثل فرصة لتقوية روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع. من خلال هذا المقال، سنستعرض قيمة المكرمة الملكية المقدمة بالإضافة إلى التعرف على الفئات المستحقة لها.

قيمة المكرمة الملكية رمضان

تهدف المكرمة الملكية إلى تحقيق عدد من الأهداف الإنسانية والاجتماعية، ومن أهمها ما هو على الجانب التالي:

مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض في تلبية متطلباتها الأساسية خلال شهر رمضان.

تحسين إحساس المواطنين بالأمان في حياتهم المعيشية والاقتصادية.

نشر قيم التعاون والتضامن بين فئات المجتمع المختلفة.

موعد صرف المكرمة الملكية لعام 2025/1446

عادةً ما تصرف المكرمة الملكية في النصف الثاني من شهر رمضان، لكن لم يعلن بعد عن موعد صرفها لعام 2025/1446 ومن المتوقع أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قريبًا عن تفاصيل موعد وآلية الصرف عبر قنواتها الرسمية، ينصح المستفيدون بمتابعة الأخبار الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

الفئات المستفيدة من دعم المكرمة الملكية

تستهدف المكرمة الملكية مجموعة من الفئات التي تستحق الدعم، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للمستفيدين وتشمل هذه الفئات التي حددتها الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما هو موضح في الفقرات القادمة:

الأسر المسجلة في برامج تحسين الضمان الاجتماعي.

الأرامل والأيتام الذين لا يمتلكون مصادر دخل كافية لتغطية احتياجاتهم.

الأشخاص الذين يواجهون نقصاً في الدخل الثابت أو المنتظم.

حاملو بطاقات التنقل من المواطنين السعوديين الذين يعيشون داخل المملكة.

ما هي قيمة مكرمة الملك سلمان 1446-2025

أفادت وزارة الموارد البشرية بأنها ستصرف المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك لعام 1446، وأوضحت أن قيمتها ستتراوح بين 500 ريال و1000 ريال لبعض المواطنين كما أشارت إلى أنه من المقرر زيادة قيمة المكرمة هذا العام.

تؤكد الوزارة أن صرف المكرمة الملكية يأتي في إطار الجهود المبذولة لرعاية الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مع الدعوة لمتابعة القنوات الرسمية للحصول على أحدث المعلومات.