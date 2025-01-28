خصومات حتى 70% على الهواتف والأجهزة الكهربائية في عروض إكسترا السعودية

يأعلنت إكسترا السعودية عن إطلاق عروض مذهلة تشمل خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية. تأتي هذه العروض ضمن حملاتها الترويجية لتلبية احتياجات العملاء بأسعار تنافسية وجودة عالية.

كتب محمد سعد – هناك عروض ضخمة من اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية بمناسبة نهاية عام 2024 وحلول عام 2025، حيث يقدم اكسترا العديد من الخصومات التى تصل إلى أكثر من 1000 ريال سعودي، وتكون العروض فى شهر يناير 2025 على الاجهزة الكهربائية والالكترونية والهواتف المحمولة، وسوف نتعرف على أهم هذه العروض من اكسترا من خلال المقال التالي.

عروض إكسترا السعودية

توفر اكستر أكبر العروض والتخفيضات الرائعة على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المختلفة من إكسترا السعودية في يناير2025، حيث تشمل على خصومات مذهلة على أجهزة الهاتف المحمول ومنها ما يلي:

خصم على هاتف ريدمي 14 الجيل الرابع سعة 256 جيجابايت باللون الأسود بسعر 499 ريال سعودي بدلا من 549 ريال سعودي.

عرض على هاتف موتورولا إيدج 50 الجيل الخامس سعة 512 جيجابايت باللون البرتقالي بسعر 1.399 ريال سعودي بدلا من 1.599 ريال سعودي.

عرض على جوال ايفون 16 سعة 128 جيجابايت، رام 6 جيجابايت بسعر 3.579 ريال سعودي بدلا من 3.799 ريال سعودي.

عرض على هاتف أوبو ايه 3 الجيل الرابع سعة 128 جيجابايت باللون الأسود بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

تخفيض على هاتف شاومي ريدمي نوت برو بلس 13 الجيل الخامس سعة 512 جيجابايت باللون الأبيض بسعر 1.499 ريال سعودي بدلا من 1.699 ريال سعودي.

خصومات اكسترا على الأجهزة الإلكترونية

تستمر عروض نهاية العام لإكسترا السعودية لجميع عملائها بكل فروعه فى المملكة العربية السعودية من أقوى الخصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومنها ما جاء على النحو التالي:

عرض على بنك طاقة جوي 10000 مللي أمبير لون أسود بسعر 39.00 ريال سعودي بدلا من 78.00 ريال سعودي.

خصم على جهاز إزالة الشعر بالليزر بيورير فيلفيت سكين برو 300,000 ومضة بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 1.579 ريال سعودي.

عرض على مصفف شعر باناسونيك 650 واط مع 5 ملحقات بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

خصم على جهاز باناسونيك لتشديب الشعر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

عرض على أبل ساعة اس إي 44 ملم جي بي اس، غطاء سماء الليل سوار رياضي سماء الليل بسعر 1.069 ريال سعودي بدلا من 1.229 ريال سعودي.

عرض على قلم أبل الجيل الثاني لون أبيض بسعر549.00 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

خصم على سماعات أذن لاسلكية هونر تشويس اكس 5 لايت لون أبيض بسعر 89.00 ريال سعودي بدلا من 178.00 ريال سعودي.

عرض على شاومي ريد مياس اس شاشة 11 بوصة، سعة 256 جيجابايت، لون رمادي بسعر 699.00 ريال سعودي بدلا من 849.00 ريال سعودي.

عرض على هونر باد اكس 8 ايهن شاشة 11 بوصة + واي فاي سعة 128 جيجا بسعر 549.00 ريال سعودي.

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