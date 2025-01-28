طريقة عمل الباذنجان بدون أن يشرب زيت بخطوات بسيطة

الباذنجان من الأطباق الشهية، لكنه غالبًا ما يمتص كميات كبيرة من الزيت أثناء الطهي. الآن يمكنكِ تحضيره بطريقة صحية تمامًا دون أن يشرب الزيت نهائيًا، بخطوات سهلة تضمن لكِ طعمًا رائعًا وقوامًا مثاليًا.

كتب محمد سعد – يعد الباذنجان هو أحد اطعم وأشهر الخضروات التي يمكن استخدامها لتحضير الكثير من الأطباق، لكن هنا العديد من النساء التي تعاني من استهلاك الكثير من الزيت عند قليه، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الزيت حاليًا، وهو ما يجعل الكثير يبحث عن كيفية قليه دون استهلاك الكثير من الزيت، لذا سنعرفك هنا على كيفية عمل الباذنجان بدون مايشرب زيت نهائياً، لتحصل على باذنجان صحي دون استهلاك الكثير من الزيت الذي أصبح سعره مرتفعاً جدا الآن.

عمل الباذنجان

فيما يلي نوضح لك المكونات التي نحتاج إليها في عمل الباذنجان بدون مايشرب زيت نهائياً على النحو التالي:

باذنجان رومي مقطع.

ملعقة خل أبيض كبيرة.

بياض بيضة.

كمية زيت قلي مناسبة.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة عمل الباذنجان بدون مايشرب زيت نهائياً

فيما يلي نوضح لك خطوات عمل الباذنجان بدون مايشرب زيت نهائياً على النحو التالي:

يتم تقشير الباذنجان لقطع حسب الرغبة.

بعد تقطيع الباذنجان يتم إضافة 2 ملعقة من الملح إليه وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل.

يتم على الجانب الآخر عمل خليط الخل وبياض البيضة والتقليب لكي تتجانس المكونات سويًا.

يوضع الباذنجان بعد ذلك في هذا الخليط ويترك لمدة دقيقة.

يمكن بعد ذلك أن يتم قلي الباذنجان بالزيت لمدة ٣ دقائق على الأكثر.

ومن ثم يتم إخراجه من الزيت فوق المناديل أو ورق المطبخ للتخلص من آثار الزيت.

نوع الباذنجان الصالح للقلي

هناك الكثير من أنواع وأشكال الباذنجان المختلفة، ولكل شكل ونوع مزايا خاصة به، لكن إذا كنت تحتاج باذنجان مخصص للقلي فيجب أن تتوفر به هذه الشروط:

أن يكون الباذنجان طريًا وليس صلبًا.

أن تكون قشرة الباذنجان لونها مائل البنفسجي وأن تكون قشرته خفيفة.

عدم شراء الباذنجان الذي يكون لونه أسود غامق حيث لا يكون صالحا للقلي.

جربي هذه الطريقة الصحية لتحضير الباذنجان واستمتعي بمذاق لذيذ دون القلق من الدهون الزائدة، لتحافظي على صحة عائلتك.