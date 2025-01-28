شهدت أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا، مع استمرار الإقبال الكبير على هذا القطاع من قبل المواطنين الباحثين عن خيارات اقتصادية تلبي احتياجاتهم. ويعتمد سعر السيارة على حالتها، وطرازها، وسنة إنتاجها.

كتب محمد سعد – في الآونة الأخيرة نلاحظ أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل كبير مما جعل الكثيرين يقومون بالبحث عن شراء بعض السيارات المستعملة، ولأن هناك إقبال شديد عليها فسوف نتحدث عن أفضل وأهم السيارات التي تتناسب مع ميزانيتك وفي نفس الوقت لديها مواصفات متميزة في ظل ارتفاع هذه الأسعار وأنها خدمة أساسية للتنقل الذكي من مكان إلى آخر وسهلة في الاستخدام عن المواصلات العامة، لذلك سوف نتعرف على أسعار السيارات اليوم ومتوسط أسعارها خلال هذا المقال.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

بعض الأشخاص الذين تساءلوا عن أسعار السيارات أكدوا أيضا أن أسعار السيارات في البيع والشراء للسوق المحلي قد تختلف حسب اختلاف نوع السيارة، فبالتالي متوسط جيلي امجراند: سيارة نوع جيلي إمجراند عام 2013 بسعر: 200,000 جنيه.

وصل سعر السيارة اليوم جيلي إمجراند لعام 2014: بسعر 240,000 جنيه.

سعر السيارة المستعملة اليوم جيلي إمجراند لعام 2015: 290,000 جنيه.

سعر سيارة جيلي إمجراند 2016 بسعر: 340,000 جنيه. متوسط أسعار هيونداي أكسنت مستعملة هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بالتساؤل عن أسعار سيارات هيونداي أكسنت فبالتالي أسعارها قد تختلف حسب اختلاف العام الذي تم إنشاؤها به وتكون أسعارها كالتالي: سعر سيارة هيونداي أكسنت لعام 2011: 350,000 جنيه.

سعر سيارة هيونداي أكسنت لعام 2015: بسعر 550,000 جنيه.

سعر سيارة هيونداي أكسنت لعام 1999: بسعر 200,000 جنيه. متوسط أسعار هيونداي فيرنا مستعملة بالتأكيد أسعار سيارات هيونداي فيرنا قد تختلف عن أي سيارة أخرى وذلك لاختلاف الأعوام التي تتواجد بها، لهذا السبب يمكننا أن نتعرف على متوسط أسعارها والتي تكون كالتالي: أسعار هيونداي فيرنا لعام 2008 وصلت اليوم سعرها: 285,000 جنيه.

أسعار هيونداي فيرنا لعام 2015: 260,000 جنيه.

أسعار هيونداي فيرنا لعام 2006: 235,000 جنيه..

تظل السيارات المستعملة خيارًا مثاليًا للعديد من الأسر في مصر، مع توافر خيارات تناسب مختلف الميزانيات. متابعة الأسعار يوميًا يساعد المشترين على اتخاذ القرار الأمثل.