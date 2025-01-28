طريقة عمل البسبوسة المرملة بدقيق السميد بدون استخدام الفرن

ُتعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، ويمكنكِ الآن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام دقيق السميد وبدون الحاجة إلى الفرن. اتبعي هذه الطريقة البسيطة لتحصلي على بسبوسة مرملة ولذيذة بمكونات متوفرة في مطبخك.

كتب محمد سعد – تعتبر البسبوسة المرملة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية المنزلية التي تسعي الكثير من السيدات إلى تحضيرها في المنزل لعائلتها، وتحتاج إلى تجهيز العديد من المكونات والمقادير لتحضيرها، هذا بالاضافة إلى أنها تحتاج بعض الوقت ليتم تجهيزها، ولكن بعد الانتهاء يمكن الاستمتاع بتناول أشهى الحلويات وأكثرها لذاذة ومذاق، وذلك يكون بأقل التكاليف.

مقادير تجهيز البسبوسة المرملة المنزلية باستخدام دقيق السميد

لتجهيز البسبوسة المرملة المطلوبة، يرجى تجهيز المقادير التالية:

عدد 2 كوب من السميد.

كوب واحد من جوز الهند ويفضل أن تكون مبشورة.

½ كوب مليء بالسكر.

½ كوب مليء بالزبدة.

½ كوب مليء باللبن أو الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

ملعقة صغيرة تحتوى على البيكنج بودر.

قطرة صغيرة من الملح.

معسكرات للتزيين.

مقادير تحضير الشربات

يجب تجهيز المكونات التالية لتحضير الشربات، وهي:

1.½ مليئة بالسكر.

1 كوب من الماء.

ملعقة تحتوى على عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيفية تجهيز البسبوسة المرملة المنزلية

عقب الانتهاء من تجهيز المقادير التالية، يرجى القيام بالتحضير وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

إحضار وعاء كبير ويوضع به السميد وجوز الهند بالإضافة إلى السكر وقطرة الملح والبيكنج بودر ويتم مزج المكونات معاً.

يتم إضافة الزبدة على الخليط السابق ونستمر في التقليب إلى أن تمتزج المكونات معاً.

يجب القيام بالخطوة السابقة لأنها هي التي تجعل البسبوسة لها قوام جيد.

قومي بوضع باقي المكونات وهي: اللبن. الزبادي. الفانيليا.

يطلب إحضار صينية أخرى ويتم مسحها باستخدام الزبدة أو الزيت ويتم بها الخليط السابق.

يتم توزيع هذه الخليط وتقسيمه بشكل متساوي.

يجب بعد ذلك أن يتم تقطيع البسبوسة في شكل قطع.

تترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

اشعل. الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة.

تترك البسبوسة في الفرن لمدة تتراوح ما بين 25-30 دقيقة.

يطلب إحضار وعاء آخر ويوضع بداخله السكر والماء ويترك الخليط على النار الى أن يذوب ويصبح متجانس القوام.

يتم وضع عصير الليمون للخليط السابق ويترك بضع دقائق على النار.

تأتي المرحلة شبه النهائية في إضافة الشربات على الخليط السابق فور إخراجها من الفرن.

جربي هذه الطريقة لتحضير البسبوسة المرملة بدون فرن، واستمتعي بطعمها اللذيذ مع عائلتك وأصدقائك، بخطوات سهلة وسريعة.