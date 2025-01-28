ليلى عبد اللطيف تكشف أبرز توقعاتها للسنة الجديدة: توقف المطارات وأحداث مثيرة

أثارت خبيرة التوقعات الشهيرة ليلى عبد اللطيف جدلًا واسعًا بعد إعلانها عن سلسلة من التوقعات المثيرة للسنة الجديدة، من أبرزها توقف جميع المطارات عن العمل بسبب أحداث غير متوقعة. تأتي هذه التوقعات ضمن سلسلة رؤى اعتادت عبد اللطيف مشاركتها مع الجمهور، مما يثير دائمًا تفاعلًا واسعًا.

كتب محمد سعد – مع بداية عام 2025 الجديد، زادت التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة تنبؤات المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خصوصًا بعد أن ربط متابعيها بين تصريحاتها السابقة وتعطل حركة المطارات في إحدى الدول الكبرى، وكانت عبد اللطيف قد توقعت في نهاية العام 2024 حدوث أعطال في الأنظمة التكنولوجية في دول كبيرة، مما قد يؤثر على عدة قطاعات بما في ذلك حركة المطارات.

توقعات ليلي عبد اللطيف

في الفترة الأخيرة أفصحت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف عن توقعاتها للدول لعام 2025، حيث اعتبرت من أبرز تنبؤاتها المثيرة للدهشة مايلي:

احتمال حدوث حرب عالمية ثالثة خلال السنوات القليلة القادمة.

كما توقعت إفلاس أحد أكبر البنوك عالميًا هذا العام.

وذكرت أنه من المتوقع أن يظهر فيروس جديد أكثر خطورة من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك أشارت إلى أن مصر سوف تشهد حدثًا رياضيًا كبيرًا في عام 2025 يحتفل به الشعب لمدة عدة أيام.

توقعات ليلى عبد اللطيف

في الأسابيع الأخيرة وضحت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف في أحد البرامج التلفزيونية التي ظهرت بها وقدمت توقعاتها حول العديد من الأحداث المرتقبة، خصوصًا مع بدء عام 2025، من بين أبرز توقعاتها مايلي:

احتمال حدوث أعطال في الأنظمة التكنولوجية في كبرى دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الأعطال قد تؤثر على العديد من الأنشطة التجارية بالإضافة إلى حركة المطارات.

وما يثير الجدل هو أنه مع بداية العام الميلادي الجديد، تم الإعلان عن توقف حركة المطارات في ألمانيا، مما دفع الكثير من المتابعين للأخبار إلى ربط هذا الحدث بتوقعات ليلى الأخيرة.

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن زلازل مدمرة

ليلى عبد اللطيف العالمة العربية المعروفة بتوقعاتها المثيرة، أظهرت في الآونة الأخيرة اهتمامًا خاصًا بتنبؤات بخصوص الزلازل المدمرة، وسطعت أنظار الكثيرين عندما تحدثت عن التغيرات المناخية والجيولوجية التي قد تؤدي إلى زلازل قوية تؤثر على مناطق متعددة، حيث لم تقتصر توقعات ليلى عبد اللطيف على ذلك فحسب، بل توقعت أيضًا مايلي:

حدوث زلازل قد تكون شديدة التأثير في عدة دول، منها تركيا وسوريا وبعض الدول العربية.

وذكرت أن تلك الزلازل قد تحدث في نهاية عام 2024.

كما أشارت إلى أنها توقعت في وقت سابق الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، وقد صدقت بالفعل تلك التوقعات.

تظل توقعات ليلى عبد اللطيف محور اهتمام الكثيرين، حيث تُثير التساؤلات حول مدى تحققها وتأثيرها على المستقبل. ومع ذلك، يبقى الأمل والتفاؤل دائمًا هو الطريق الأمثل للتعامل مع أي تحديات قد تأتي.