أسعار علبة السجائر في مصر لشهر يناير 2025 بعد الزيادات الأخيرة

شهدت أسعار السجائر في مصر خلال شهر يناير 2025 زيادات جديدة، ما أثار تساؤلات المستهلكين حول الأسعار الحالية في الأسواق. وتختلف الأسعار وفقًا لنوع السجائر والشركة المصنعة، مع تباين بسيط بين المحلات.

كتب محمد سعد – يهم أسعار السجائر الكثير من المواطنين ويبحثون بشكل متكرر عنها، وقد تداول البعض أنباء تفيد بزيادة أسعار عبوات السجائر في الأسواق اليوم الثامن والعشرين من يناير، وقد نفت شركة الشرقية للدخان ذلك الخبر وأشارت إلى عدم صحته على الإطلاق، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم الأسعار بشكل مفصل.

سعر علبة السجائر اليوم في مصر

جاءت أسعار سجائر كليوباترا في المحلات التجارية اليوم الثامن والعشرين من يناير كالآتي:

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر ستار نحو 38.75 جنيه.

كما أن قيمة عبوة سجائر كليوباترا بوكس وصلت إلى 27.00 جنيه.

أما سعر عبوة سجائر كليوباترا بلاك ليبول فقد وصل إلى 38.75 جنيه.

عبوة سجائر كليوباترا كوين سوفت بلغت قيمتها 38.75 جنيه.

لامست علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض نحو 75 جنيه.

أسعار سجائر مونديال

تتوفر سجائر مونديال في المحلات التجارية بالأسعار التالية:

بلغ سعر علبة مونديال أحمر اليوم 38.75 جنيه.

كما أن قيمة عبوة مونديال أزرق فقد وصلت إلى 38.75 جنيه.

تتوفر سجائر مونديال لايت في المحلات اليوم بسعر 38.75 جنيه.

بالإضافة إلى أن سجائر مونديال سويتش بلو بيري فقد وصلت قيمة العبوة اليوم إلى 38.75 جنيه.

سعر عبوة سجائر مونديال سويتش منتول تقدر بـ 38.75 جنيه.

اسعار السجائر المستوردة اليوم الثلاثاء

يتساءل الكثير عن أسعار السجائر المستوردة في المحلات اليوم، والتي جاءت كالآتي:

عبوة سجائر مارلبورو العادي اليوم تقدر بـ 84 جنيه.

سجائر مونديال تبلغ قيمتها نحو 34.72 جنيه.

أما سجائر مارلبورو كرافتد فوصلت قيمتها نحو 74 جنيه.

سجائر إل إم وصلت قيمتها إلى 64 جنيه.

سجلت سجائر ميريت اليوم سعر 95 جنيه.

سجائر وينستون أزرق سعرها 60 جنيه.

لامست اليوم سجائر وينستون سيلفر سعر 60 جنيه.

أما سجائر وينستون كاستر فتبلغ أيضا 60 جنيه.

سجائر وينستون توت وصل سعرها إلى 62 جنيه.

مع استمرار التغيرات في أسعار السجائر، يُنصح المستهلكون بمتابعة الأسعار الرسمية التي تعلنها الشركات المصنعة لتجنب استغلال السوق.