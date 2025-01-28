طريقة لذيذة ومقرمشة لتحضير البطاطس المقلية بدون زيت في المنزل

ُعد البطاطس المقلية من الأطباق المفضلة لدى الجميع، لكن القلق من الدهون يجعل البعض يتجنبها. الآن يمكنكِ تحضير بطاطس مقلية مقرمشة ولذيذة بطريقة جهنمية وصحية تمامًا بدون زيت، باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة تناسب الجميع.

كتب محمد سعد – تعد البطاطس المقلية من الوجبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ولكن مع التحذيرات الطبية التي تتعلق بالزيوت فإن البعض يتجنب تناولها، لكن ولحسن الحظ توجد طريقة سهلة ومبتكرة يمكن من خلالها عمل بطاطس مقلية دون زيت نهائيًا، لتسمتع بطعم البطاطس الشهي والمقرمش دون أي قلق من الدهون الزائدة والزيوت المضرة، وتعتمد تلك الطريقة على استعمال القلاية الهوائية أو الحرارة الجافة التي تعطي القوام المقرمش للبطاطس.

مع الحفاظ على القيمة الغذائية لها، ويمكنك في تلك الطريقة أن تحصل على بطاطس مقلية وشهية بطريقة سريعة وصحية، لتكون مثالية بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي أو من يحاولون التقليل من استهلاك الدهون، لذا تابع قراءة المقال التالي حتى تتعرف على طريقة جهنمية لعمل البطاطس المقلية بدون زيت بكل سهولة.

لعمل البطاطس المقلية بدون زيت

نحتاج في تحضير البطاطس للمكونات التالية:

3 حبات من البطاطس.

ملح حسب الرغبة.

ماء بارد.

بهارات مثل الفلفل الأسود أو الكركم أو البابريكا (اختياري).

طريقة جهنمية لعمل البطاطس المقلية بدون زيت

فيما يلي نوضح لك كيفية عمل البطاطس المقلية بدون زيت على النحو التالي:

يتم تقشير البطاطس وغسلها بشكل جيد.

يتم تقطيع البطاطس لأصابع ذات حجم متساوي.

توضع البطاطس بوعاء به ماء بارد وتترك لمدة ثلث ساعة، إذ يساعد هذا في التخلص من أي نشا زائد بالبطاطس لتصبح أكثر قرمشة.

يتم غلي الماء بقدر وإضافة البطاطس به لمدة خمس دقائق.

تأكد من عدم نضح البطاطس جيدًا لكن تكون نصف استواء فقط.

يتم تصفية البطاطس من الماء جيدًا وتجفيفها باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل المطبخ.

يتم تسخين مقلاة فوق نار متوسطة، وإضافة البطاطس بها وتقليبها باستمرار.

إذا كنت ترغب في جعل البطاطس ذات طعم مميز بإمكانك رش قليلاً من البهارات التي تفضلها عليها.

سخن الفرن لتكون درجة حرارتها ٢٠٠ ووزع البطاطس بها فوق صينية مبطنة بورق زبدة.

قم بطهي البطاطس لمدة من ٢٠ إلى ٢٥ دقيقة وتقليبها مرة واحدة بالمنتصف ليكون لونها ذهبيًا.

استمتعي ببطاطس مقرمشة وصحية بدون زيت من مطبخك، وقدميها لعائلتك مع وجباتك المفضلة لتحصلي على مزيج مثالي من الطعم الصحي والشهي.