تعرف على سعر البنزين اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في محطات الوقود

شهدت أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا أو تغيرات طفيفة في بعض الفئات بمحطات الوقود، وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي المطبقة. تأتي هذه الأسعار لتواكب التطورات في الأسواق العالمية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

كتب محمد سعد – يثير اهتمام الكثير من المواطنين بشكل يومي التعرف على أسعار البنزين، حيث يعد أمر هام بالنسبة لمالكي السيارات خاصة بعد أن شهدت مصر تقلبات وتذبذب في الأسعار في الآونة الأخيرة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم الأسعار حسب ما أعلنت عنه لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء

جاء سعر البنزين اليوم الثامن والعشرين من يناير كما هو موضح في النقاط التالية:

وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيه.

وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه.

وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه.

ويجدر بنا الإشارة أنه لم يتم زيادة الأسعار منذ اليوم الثامن عشر من أكتوبر 2024.

أسعار السولار اليوم الثلاثاء 28 يناير

يهتم المواطنين أيضا بالتعرف على أسعار السولار بشكل يومي، وقد جاءت الأسعار اليوم كالآتي:

سعر لتر السولار وصل إلى 13.50 جنيه.

كما أن سعر لتر الكيروسين اليوم يقدر بـ 13.50 جنيه.

أما سعر طن المازوت الذي يدخل في الكثير من الصناعات فقد بلغ نحو 9500 جنيه.

كما أن لتر غاز تموين السيارات اليوم وصل سعره إلى 7 جنيهات.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك اجتماع سيتم عقده في بداية شهر إبريل القادم من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لهذا العام، وسيتم تحديد فيه أسعار المواد البترولية من جديد.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في مصر

تعد أسطوانات الغاز من أكثر ما يحتاج إليه كافة المواطنين، حيث تستخدم في كافة المنازل للطهي والتدفئة وغيرهم الكثير من الاستخدامات، وإليكم أسعار أسطوانة الغاز اليوم كالآتي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلي وصل سعرها للشراء نحو مائة وخمسين جنيه.

بينما سعر الاسطوانة للمستهلك فقد وصلت إلى مائتي جنيه.

أسطوانة البوتاجاز التجاري للشراء وصل سعرها نحو مائتي جنيه، أما السعر للمستهلك فيحصل عليها بسعر مائتي وخمسين جنيه.

تواصل الجهات المختصة مراقبة أسعار الوقود لضمان توافره للمستهلكين بأسعار عادلة، مع تحديث دوري يعكس حركة الأسواق العالمية.