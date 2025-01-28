تعرف على أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في بعض الأصناف، بينما سجلت أصناف أخرى تغيرات طفيفة. ويعد سوق العبور من أهم أسواق الجملة في مصر، حيث يوفر المنتجات بأسعار تنافسية للتجار والمستهلكين.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار ملحوظ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وذلك عند بدء التعاملات الصباحية في سوق العبور، يسجل الموقع الرسمي للسوق أسعار محدثة بشكل يومي، مما يتيح للمستهلكين والمزارعين فرصة متابعة التغيرات في الأسعار بدقة، يعتبر هذا الاستقرار مؤشر إيجابي، حيث يعكس توازن العرض والطلب على هذه المنتجات في وقت يسعى فيه الجميع لتلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مناسب.

سوق العبور اليوم الثلاثاء 28 يناير

تتباين أسعار الخضروات في السوق اليوم، مما يؤثر على ميزانيات الأسر ويعكس حالة العرض والطلب، فيما يلي قائمة بأسعار مجموعة من الخضروات المتاحة:

الطماطم: تتراوح أسعارها بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

البطاطس: تباع بأسعار تتراوح من 5.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو.

البصل الأبيض: يتراوح السعر بين 7 إلى 15 جنيها للكيلو.

البصل الأحمر: تسجل الأسعار من 9 إلى 12 جنيها للكيلو.

الكوسة: تتراوح اسعارها بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الجزر بدون عروش: يتراوح سعره بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

الفاصوليا: تتراوح أسعارها بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

الباذنجان البلدي: يبدأ السعر من 6 ويصل إلى 9 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الرومي: يتراوح سعرة بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الأبيض: يباع بأسعار تتراوح من 4 إلى 12 جنيها للكيلو.

الفلفل الرومي البلدي: يبدأ سعره من 14 ويصل إلى 16 جنيها للكيلو.

الفلفل الرومي صوب: تسجل الأسعار بين 14 إلى 16 جنيها للكيلو.

الفلفل الحامي البلدي: تتراوح أسعاره بين 15 إلى 21 جنيها للكيلو.

الفلفل الألوان (أصفر، أحمر، برتقالي): يشهد سعره تباينا بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو.

الفلفل الحامي صوب: تتراوح أسعاره بين 15 إلى 19 جنيها للكيلو.

الملوخية: تتراوح أسعارها بين 15 إلى 17 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تستمر أسعار الفاكهة في السوق في تغيراتها اليومية، مما يعكس حالة الطلب والعرض وكذلك تأثير مواسم الزراعة، فيما يلي مجموعة بأسعار بعض أنواع الفاكهة المتاحة:

البرتقال البلدي: تتراوح أسعاره بين 6.5 إلى 11 جنيها للكيلو.

البرتقال السكري: يباع بنفس الأسعار، من 6.5 إلى 11 جنيها للكيلو.

البرتقال أبو سرة: يبدأ سعره من 9 ويصل إلى 13 جنيها للكيلو.

التفاح الأمريكي الإيطالي: يتراوح سعره بين 50 إلى 100 جنيه للكرتونة.

التفاح الجولدن: تتراوح أسعاره بين 40 إلى 80 جنيها للكيلو.

التفاح السوري اللبناني: يسجل نفس النطاق السعري، من 40 إلى 80 جنيها للكيلو.

البلح الرملي: يتراوح سعره من 14 إلى 16 جنيها للكيلو.

البلح السيوي: تتراوح أسعاره بين 40 إلى 70 جنيها للكيلو.

البلح الثلاجة: يبدأ سعره من 14 ويصل إلى 16 جنيها للكيلو.

تظل متابعة الأسعار اليومية في سوق العبور خطوة مهمة لضمان الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار، مع توقعات باستقرار السوق خلال الأيام المقبلة.