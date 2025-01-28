تعرف على أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا في بورصة الدواجن، مع تباين طفيف في بعض الأنواع حسب الشركات والمزارع. ويشهد السوق اهتمامًا كبيرًا من المربين والتجار نظرًا لأهمية الكتاكيت في صناعة الدواجن.

كتب محمد سعد – يعكس التغيرات في السوق واحتياجات المربيين، حيث يعتبر معرفة الأسعار الدقيقة أمر ضروري لكل من يعمل في مجال تربية الدواجن وخاصة ربات البيوت ، حيث تؤثر على القرارات الاستثمارية والإنتاجية.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

تعتبر أسعار الكتاكيت من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة سوق الدواجن في البلاد، ومع بداية اليوم الثلاثاء، تم تسجيل الأسعار الجديدة في البورصة كما يلي:

سجلت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء في البورصة 50 جنيه لكل كتكوت.

بينما كانت اسعار الكتاكيت البيضاء من نوع “قطعان” قد بلغت 43 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الكتكوت الساسو فقد سجل اليوم في البورصة 13 جنيه.

بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور 14 جنيه.

تساهم هذه الأسعار في توجيه المربين والمستثمرين في صناعة الدواجن لاتخاذ القرارات المناسبة في مجال تربية الدواجن وتقديم أفضل الخيارات في السوق.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، تغير جديد في بورصة الدواجن، حيث ارتفع السعر ليصل إلى 86 جنيه.

كما شهد سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية قفزة، حيث تم بيعه للمستهلك مقابل 97 جنيه، و يعكس هذا التحرك في الأسعار التغيرات الحالية في السوق، مما يؤثر على كل من المستهلكين والمربين في قطاع الدواجن.

أسعار الفراخ الامهات اليوم

شهدت أسعار الفراخ الامهات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، انخفاض في بورصة الدواجن، حيث وصل السعر إلى 77 جنيه.

في نفس الوقت شهد سعر كيلو الفراخ الامهات تحرك جديد في المحال التجارية، ليباع للمستهلك بسعر 83 جنيه، يعكس هذا التغيير في الأسعار التطورات الجارية في سوق الدواجن وتأثيرها على المستهلكين.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

استمرت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في حالة من الاستقرار، حيث بلغت 120 جنيه في بورصة الدواجن.

كما حافظ سعر كيلو الفراخ البلدي في المحال التجارية على استقراره، حيث تم بيعه للمستهلك بسعر 130 جنيه، تعكس هذه الأسعار الوضع الحالي في سوق الدواجن، مما يؤثر على جميع المعنيين في هذا القطاع.

اسعار البط اليوم

تعتبر أسعار البط من المؤشرات الهامة في سوق الدواجن، حيث تؤثر على خيارات المستهلكين وتوجهاتهم الشرائية اليوم، نستعرض أسعار البط بمختلف أنواعه:

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم الثلاثاء ما بين 119 و120 جنيه.

فيما اقترب سعر كيلو البط الفرنسي من 74 الى 75 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم 94 الى 95 جنيه.

بينما وصل سعر كيلو البط بغالي إلى ما بين 84 و 85 جنيه.

تدعو بورصة الدواجن المربين والتجار إلى متابعة الأسعار اليومية للحصول على أفضل العروض وضمان استقرار العملية الإنتاجية.