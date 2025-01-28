تعرف على سعر رغيف الخبز اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

يحظى رغيف الخبز بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية، ويعتبر من السلع الأساسية التي تتابعها الحكومة لضمان استقرار الأسعار. شهد سعر رغيف الخبز اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية، مع التزام المخابز بتطبيق الأسعار الرسمية.

كتب محمد سعد – تقديم الخبز المدعم بسعر رمزي للمواطنين الحاصلين على بطاقات التموين، تساهم الوزارة بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتعزيز الأمن الغذائي للأسرة المصرية وتعتبر هذه الجهود جزءًا أساسيًا من الرؤية الحكومية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

سعر رغيف الخبز اليوم الثلاثاء

تمت مراجعة سعر الخبز المدعوم في مصر كالتالي:

شهد سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر زيادة بسيطة، حيث انتقل من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

جاءت هذه الزيادة لتغطية جزء من الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الخبز والذي يعود في الأساس إلى زيادة أسعار المواد الخام الضرورية لصناعته مثل الدقيق.

تكلفة إنتاج الخبز والدعم الحكومي:

بين رئيس مجلس الوزراء أن التكلفة الحقيقية لإنتاج رغيف الخبز بلغت 1.25 جنيه مصري.

يدل هذا الرقم على وجود اختلاف كبير بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الرغيف والسعر الذي كان يباع به للمواطنين قبل الزيادة، والذي كان يبلغ 5 قروش فقط.

نتيجة لهذا الاختلاف الكبير كانت الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف إنتاج الخبز من خلال الدعم السنوي الذي يتجاوز 120 مليار جنيه.

أسعار الخبز السياحي في مصر 2025

تتأثر أسعار الخبز السياحي بشكل مباشر بزيادة تكاليف الإنتاج، التي تشمل أسعار الدقيق والطاقة والعمالة، وبالتالي فإن أي ارتفاع في هذه التكاليف يؤثر بشكل مباشر على سعر الخبز المتوفر في الأسواق. كما تتباين أسعار الخبز السياحي حسب النوع والوزن، حيث يلاحظ أن الخبز المصنوع من أنواع دقيق متميزة أو الذي يحتوي على إضافات غذائية يكون سعره أغلى من الخبز العادي، وتختلف أسعاره حسب الوزن كما يلي:

وزن 80 جرام يتم بيعه بسعر 150 قرشًا للرغيف، وتتابع الجهات الرقابية أسعاره باستمرار لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة.

وزن 40 جرام يباع بسعر 75 قرشًا للرغيف، يتميز هذا النوع بجوده المرتفعة ويستهدف فئة محددة من المستهلكين.

وزن 25 جرام يعرض بسعر 50 قرشًا للرغيف ويعتبر هذا الخيار الأنسب للمستهلكين الذين يفضلون الأحجام الصغيرة أو يبحثون عن خيارات أكثر توفيرًا.

الخبز الفينو:

وزن 50 جرام يباع بسعر 150 قرشًا للرغيف ويعتبر هذا النوع شائعًا بشكل خاص في وجبات الإفطار في المدارس والأطعمة السريعة.

وزن 35 جرام يعرض للبيع بسعر 100 قرش للرغيف، ويُعرف بحجمه الملائم وسعره المعقول.

تؤكد الحكومة استمرارها في دعم رغيف الخبز للحفاظ على استقراره كسلعة أساسية تهم جميع المواطنين، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار.