تعرف على أسعار علبة السجائر في مصر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

تواصل أسعار السجائر في مصر جذب اهتمام المدخنين مع تغييرات طفيفة في الأسعار بعد الزيادات الأخيرة. شهدت الأسواق اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم الأنواع، مع اختلاف بسيط حسب العلامة التجارية والموزعين.

كتب محمد سعد – أعلنت هيئة الشركة الشرقية للدخان عن أسعار علب السجائر اليوم الأحد 26 يناير عام 2025 بكافة أنواعها، بينما تظل السجائر واحدة من أكثر المنتجات التي تتعرض لتقلبات متكررة في أسعارها في الأسواق المحلية، وعلى الرغم من الأضرار الصحية الكبيرة التي تسببها، لا يزال هناك اهتمام كبير من العديد من المواطنين، خاصة المدخنين بمعرفة الأسعار الجديدة.

سعر علبة السجائر اليوم في مصر

تشغل أسعار السجائر المحلية في مصر اهتماماً كبيراً من قبل المدخنين بسبب تقلباتها بين الارتفاع والانخفاض، وقد تم تحديث الأسعار اليوم، الأحد 24 يناير 2025، والتي جاءت كما يلي:

جاء سعر علبة سجائر بوكس: 25.10 جنيهًا مصريًا.

بسعر 34.72 جنيه مصري أحصل علي سجائر كليوباترا سوبر.

جاء سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 34.72 جنيه مصري.

بينما تُباع علبة كليوباترا سوفت كوين: 34.72بسعر جنيهاً.

عبوة سجائر كليوباترا الحجم الكبير 34.72 جنيهًا.

علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول هو 34.72 جنيه.

سعر السجائر المستوردة

شهدت أيضًا السجائر المستوردة زيادة في الأسعار خلال العام الماضي، بينما شهدت الأسعار للسجائر المستوردة في 26 من يناير استقراراً نسبياً في السوق المصرية على عكس السجائر المصرية، وقد جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سجائر وينستون توت بسعر 62 جنيهًا للعلبة.

علبة وينستون سيلفر بسعر 60 جنيهًا.

سجلت سجائر ميريت للعلبة سعر 95 جنيهًا.

سجائر مونديال بسعر 34.72 جنيهًا للعلبة.

علبة مارلبورو العادي بسعر 84 جنيهًا للعلبة.

سجائر مارلبورو كرافت بسعر 74 جنيهًا للعلبة.

أضرار التدخين وإحتمالية ظهوره في التحاليل الطبية

يمكن ملاحظة تأثير التدخين السلبي من خلال تحليل الدم، حيث يبقى النيكوتين في الدم لمدة تقارب 48 ساعة بعد التعرض للتدخين.

كما أن نتائج التحليل تشير إلى زيادة نسبة كرات الدم البيضاء والحمراء لدى المدخنين، إلا أن هذه النسبة تختلف من شخص لآخر، اعتمادًا على كمية النيكوتين الموجودة في الجسم.

يسبب التدخين أضرار عديدة من أبرزها الآتي:

يسبب التدخين أمراض القلب.

يسبب سرطان الرئة في الكثير من المدخنين.

يؤدي التدخين إلى حوالي 50ألف وفاة سنويًا.

يؤثر التدخين سلبًا على خصوبة الرجال، مما يؤدي إلى تقليل قدرتهم على الإنجاب.

ينصح المدخنون بمتابعة الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات لتجنب استغلال السوق السوداء، خاصةً مع تغيرات الأسعار الأخيرة.