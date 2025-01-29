تعرف على موعد أول يوم من شهر شعبان المبارك 1446 وفقًا لدار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن الموعد الرسمي لبداية شهر شعبان لعام 1446 هـ، وذلك بعد استطلاع رؤية الهلال الشرعي. ويأتي هذا الشهر الكريم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يُعتبر فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادات.

كتب محمد سعد – في يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الموافق 29 رجب 1446 هجريًا ستقوم دار الإفتاء المصرية بالتحري عن هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا وذلك عقب صلاة المغرب عبر لجان ميدانية منتشرة في مختلف أنحاء مصر وقد وجهت دار الإفتاء إلى جميع المسلمين بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها مساء يوم الأربعاء لتأكيد بداية الشهر الهجري الجديد.

هلال شهر شعبان

تشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة بعد الاقتران يوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الساعة الثانية و37 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة ولكن حسب هذه الحسابات سيغرب القمر في القاهرة قبل غروب الشمس بثلاث دقائق وفي بعض محافظات مصر سيكون القمر قد غرب قبل الشمس بفترة تتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق باستثناء حلايب حيث يغرب القمر مع غروب الشمس وبناء على هذه الحسابات سيكون يوم الخميس 30 يناير 2025 هو المتمم لشهر رجب، بينما تبدأ غرة شهر شعبان 2025 فلكيًا يوم الجمعة 31 يناير.

أما بالنسبة للدول العربية والإسلامية الأخرى مثل المغرب وموريتانيا فتشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب بعد غروب الشمس بفترة قصيرة تتراوح بين دقيقتين و12 دقيقة، مما يؤدي إلى أن بداية شهر شعبان ستكون تقريبًا متطابقة في معظم هذه الدول.

شهر شعبان

ومن الجدير بالذكر أن شهر شعبان هو من الأشهر الفضيلة في التقويم الهجري، حيث يستعد المسلمون فيه لاستقبال شهر رمضان المبارك ولذلك فإن العديد منهم يبحثون عن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها خلال هذا الشهر ومن أبرز الأدعية التي يمكن الدعاء بها في هذا الشهر:

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان دون أن نرى دمعة حبيب أو فراق غالي ولا استمرار مرض لقريب.

اللهم اجعل هذا الشهر شهر بركة وسعادة ومغفرة، وارزقنا فيه طاعتك ورحمتك.

اللهم إني أسالك أن تغفر لي وترحمني، وأن تقسم لي من رزقك خيرًا وبركة.

اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء.

تدعو دار الإفتاء المصرية جميع المسلمين إلى استثمار شهر شعبان في الطاعات والعبادات، مع الاستعداد الروحي لاستقبال شهر رمضان الكريم.