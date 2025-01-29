الزعاق يكشف مفاجأة شتوية.. رمضان بدون صيف لـ 30 عامًا قادمة!

كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق عن مفاجأة سارة لمحبي الأجواء الشتوية، حيث أكد أن شهر رمضان المبارك سيبتعد عن فصل الصيف لمدة تزيد عن ثلاثة عقود قادمة. هذا التغير الفلكي يعيد رسم خريطة الطقس الرمضاني، ما يجعل الصيام أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية.

كتب محمد سعد – بما أن الكثير من الناس في تلك الآونة صار اهتماماتهم مُنصبة على تفاصيل الأحوال الجوية وما يُحيط بعالم الأرصاد نظرًا لانطلاق مجموعة كبرى من علماء المجال يطرحون عليهم المعلومات المثيرة حياله؛ فإن هناك مفاجأة هامة تم تقديمها لهم من قِبل خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق.

هذا وقد أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق عبر فقرة تقويم عن بشرى سارة جدًا لمحبي فصل الشتاء بجانب كارهي فصل الصيف؛ وهي أنه لمدة 33 عامًا متتالية لن يأتي الصيف في شهر رمضان مبارك.

إذ تابع موضحًا أن رمضان هذا العام 1446 هـ/ 2025 م ستكون أجواؤه معتدلة بشكلٍ عام، كما أن عدد ساعات الليل ستكون أكبر من عدد ساعات الليل وذلك في أولى أيامه، إلا أنه بعد انتصافه سيكون هناك تساوٍ بين عدد ساعات كلاهما، ليأتي آخر هذا الشهر يكون النهار هو الطاغي على حساب الليل.

ومن ثم استكمل الزعاق قائلًا إنه بناءً على ذلك سيكون نهاية رمضان هذا العام صيفية، وهذا آخر عام سيشهد فيه الشهر المبارك تلك الأجواء لمدة تستمر 33 عامًا.

مع استمرار دورة الأشهر القمرية وتحرك رمضان عبر الفصول، يستعد المسلمون لصيامه في أجواء أكثر برودة خلال العقود المقبلة، مما قد يغير كثيرًا من عاداتهم وتقاليدهم الرمضانية.