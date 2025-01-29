عارف يعلق بقوة على خسارة الزعيم والعميد: “ذاقوا من كأس الشماتة”!

أثار الإعلامي الرياضي جمال عارف الجدل بتعليقه القوي على خسارة الهلال والاتحاد في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي. حيث اعتبر أن هذه الهزائم جاءت كرد على الشماتة التي طالت بعض الفرق في الجولات السابقة، ما أشعل النقاش بين الجماهير والمتابعين.

كتب محمد سعد – أشار الناقد الرياضي جمال عارف إلى واحدة من أغرب الوقائع التي حدثت في ليلة أمس الإثنين في الجولة السابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي؛ وهي ما تخص مباراتيّ الهلال والاتحاد الذين وقعوا في فخ الهزيمة أمام خصميهما.

إذ قام عارف بكتابة تغريدة حيال شماتة إعلام الهلال السعودي على خسارة العميد في البداية وكيف جاء الرد عليهم في مباراة فريقهم الأزرق؛ حيث دوّن الآتي “كمية شماتة من أعلام الهلال بعد خسارة الاتحاد بعدها سبحان الله خسارة فريقهم بنفس الطريقة!!“.

من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن مباراة الاتحاد وضمك فاز فيها الأخير بهز شباك النمور بهدفين واستقبال هدف واحد، وعلى نفس النتيجة انتهت مباراة الهلال والقادسية.

وبهذا الوضع يبقى الوضع كما هو عليه في ساحة البطولة المحلية؛ حيث ما زال الهلال في صدارة دوري روشن بـ 43 نقطة بينما الاتحاد في الوصافة بنفس عدد النقاط، بينما القادسية صعد إلى المركز الثالث بـ 37 نقطة، أما النصر السعودي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

خسارة الهلال والاتحاد في الجولة الـ 17 أضافت مزيدًا من الإثارة للدوري، وأشعلت الجدل بين الجماهير ووسائل الإعلام، في انتظار رد فعل الفريقين في الجولات القادمة.