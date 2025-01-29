انخفاض حاد في الحرارة بالسعودية اليوم 28 يناير.. أمطار رعدية و4 درجات مئوية!

تشهد أجواء المملكة العربية السعودية، اليوم 28 يناير، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 4 درجات مئوية في بعض المناطق، مع توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة. يأتي ذلك ضمن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة، مما يستدعي توخي الحذر واتباع الإرشادات الجوية.

كتب محمد سعد – بمشيئة الله سبحانه وتعالى يستمر توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية تكون سحب رعدية ممطرة على عدة أجزاء من المملكة، مع وجود أجواء مستقرة في مناطق أخرى.

تتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من (جازان – الباحة – عسير) وتمتد لأجزاء من القصيم والرياض وحائل، ويتوقع تكون الضباب في المدينة المنورة وتبوك.

يرصد المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة المعتدلة في بعض المدن وأخرى منخفضة في البعض الآخر صباح اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وهي تأتي على النحو الآتي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 30 18 65 صحو المدينة المنورة 24 14 90 ضباب الرياض 18 10 100 سحب رعدية ممطرة / ضباب جدة 29 19 80 غائم جزئي الدمام 21 13 90 سحب رعدية ممطرة / ضباب أبها 17 7 90 أمطار رعدية / ضباب تبوك 16 5 90 غائم جزئي / ضباب بريدة 12 7 100 سحب رعدية ممطرة / ضباب حائل 14 5 100 سحب رعدية ممطرة / ضباب الباحة 17 7 90 سحب رعدية ممطرة / ضباب عرعر 15 4 85 سحب رعدية ممطرة السودة 12 4 90 أمطار رعدية / ضباب روضة التنهات 17 7 100 سحب رعدية ممطرة / ضباب طريف 13 4 90 أمطار رعدية / ضباب شرورة 27 12 45 عوالق

مع استمرار موجة البرد وتساقط الأمطار الرعدية، يُنصح الجميع بأخذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً في المناطق التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، تحسبًا لأي تأثيرات جوية قد تؤثر على الحياة اليومية.