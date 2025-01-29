أول تعليق من بلان بعد خسارة الاتحاد أمام ضمك.. تصريحات نارية!

خرج مدرب الاتحاد، الفرنسي مارسيلينو غارسيا بلان، بتصريحات مثيرة عقب خسارة فريقه أمام ضمك في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي. وأعرب بلان عن رأيه في أداء الفريق، مسلطًا الضوء على الأخطاء التي تسببت في الهزيمة، وسط حالة من الجدل بين الجماهير حول مستوى العميد هذا الموسم.

كتب محمد سعد – تعثر نادي الاتحاد السعودي في مباراة نادي ضمك السعودي في الجولة 17 من دوري روشن السعودي في مباراة شهدت أداء سيء جدًا من العميد، حيث ظهر المدرب الفرنسي لوران بلان بعد المباراة ليفتح النار على اللاعبين ويكشف غضبه وقال:

“الفريق بشكل كامل لم يكون في مستواه اليوم .. ولم نقدم مباراة كبيرة لكن لم نستحق الخسارة و النتيجة العادلة هي التعادل 1/1، كان في انسجام بين العبود و الشنقيطي الشوط الاول .. وعندما اشركت موسى ديابي فضلت يكون معه فواز الصقور”.

ونهى الحديث برسالة فاجئ بها الجماهير وهي إنه كان يستحق للتعادل اليوم أمام ضمك وليس الخسارة وذك وقال: “ارى بأننا نستحق التعادل اليوم ، أنا ارى ان هذه النتيجه هي العادله بين الفريقين”.

وبعد هذه الهزيمة لم يستغل نادي الهلال السعودي الفرصة وتعثر بالخسارة أمام القادسية السعودي مساء الأمس ليتساوى الفريقين بالنقاط في المركز الأول والثاني في دوري روشن السعودي.

تصريحات بلان بعد الخسارة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاتحاد، خاصة مع تذبذب نتائجه في دوري روشن. ويبقى السؤال: كيف سيتعامل الفريق مع هذه الكبوة في الجولات القادمة؟