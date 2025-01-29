الطريقي يصدم جماهير الهلال بشأن نيمار: “التنفيذ بالقانون.. لا تنخدعوا بالتراضي!”

فجّر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الطريقي جدلًا واسعًا بتصريحاته حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار مع نادي الهلال، مؤكدًا أن الأمور قد تُحسم بالقانون وليس بالتراضي كما يظن البعض. حديث الطريقي أثار تساؤلات الجماهير حول حقيقة الموقف القانوني للاعب وإمكانية رحيله عن الزعيم في الفترة المقبلة.

كتب محمد سعد – الجدل الأول المثار في نطاق الدوري السعودي الآن هو ما يدور حول صفقة نيمار التي تم وضع نقطة النهاية فيها رسميًا من قِبل نادي الهلال؛ وذلك من خلال إعلانه في بيان رسمي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي.

بعد هذا الإعلان انطلقت العديد من الآراء الغاضبة التي تم بها التأكيد على أن الهلال السعودي هو المتضرر الأول من تلك الصفقة حيث إنه لم يستفد من البرازيلي لا بالخدمات ولا حتى بقيمة بيعه، ولكن على ما يبدو أن جانب آخر من هذا الموضوع يدور في الكواليس جاء الناقد صالح الطريقي كاشفًا عنه لكافة الجماهير.

إذ كتب الطريقي على منصة إكس موجهًا رسالة إلى جمهور الهلال كما يلي “(إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي) لا تشبه علاقة “أطفال الحارة” إذ يقول أحدهما للأخر: “صحيب”، فتحل المشكلة”.

ليتابع مستكملًا الخبايا التي لا يراها أو يعلمها الجمهور مدونًا “الجملة تعني هناك اتفاقية لدفع المستحقات المتبقية، وقع عليها الطرفان دون الذهاب للقضاء إن لم ينفذ الاتفاق ذهب الآخر للمحكمة، لينفذ بقوة القانون”.

تصريحات الطريقي حول نيمار تفتح الباب أمام تكهنات عديدة حول مستقبل اللاعب مع الهلال، فهل نشهد تطورات جديدة قد تقلب المعطيات رأسًا على عقب؟