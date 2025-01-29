رسميًا.. تدشين بنك جديد في السعودية وإيقاف STC Pay!

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن تدشين بنك جديد ليحل محل STC Pay، في خطوة مفاجئة لقطاع الخدمات المالية الرقمية. هذا القرار يعكس التوسع الكبير في القطاع المصرفي بالمملكة ويعد نقلة نوعية في عالم المدفوعات الرقمية، مما يفتح المجال لخيارات جديدة للمستخدمين.

كتب محمد سعد – أعلن البنك المركزي السعودي (“ساما”) عن منحه STC Bank الرخصة اللازمة لبدء مزاولة عملياته المصرفية في المملكة، مما يمثل خطوة هامة في مسيرة التطور الرقمي للقطاع المالي السعودي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي “ساما” لتعزيز المنافسة في القطاع المصرفي ودعم النمو الاقتصادي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

يُعد STC Bank أحدث إضافة إلى القطاع المصرفي السعودي، حيث سيركز على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة للأفراد والشركات، مستفيداً من التقنيات المتطورة لتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة.

ومن المتوقع أن يساهم دخول STC Bank إلى السوق في زيادة الخيارات المتاحة للعملاء وتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، وتمتلك شركة الاتصالات السعودية حصة 85٪ من البنك الجديد.

يشار إلى أن شركة “سلوشنز” قامت بتأسيس “بنك إس تي سي” برأس مال قدره 100 مليون ريال خلال عام 2017، وتم نقل الملكية إلى شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2019، ورفع رأس المال ليصبح 400 مليون ريال بنهاية عام 2019.

وفي عام 2020 تم ترخيص الشركة كمحفظة إلكترونية من خلال البنك المركزي، وتم بيع 15% من حصتها لشركة ويستيرن يونيون بقيمة 750 مليون ريال.

وفي عام 2021 تم الموافقة على منح الشركة رخصة الخدمات البنكية الرقمية برأس مال 2.5 مليار ريال، وتم إيداع 1.55 مليار ريال في حساب مقيد لدى البنك المركزي إلى حين الحصول على الموافقة النهائية.

مع تدشين البنك الجديد، تترقب الأوساط المالية تأثير هذه الخطوة على سوق المدفوعات الرقمية، وكيف ستنعكس على تجربة العملاء في التعاملات المالية اليومية.