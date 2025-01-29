استقالة جماعية تهز دوري روشن.. إدارة نادٍ تتخلى عن منصبها بسبب أزمة الدعم!

في خطوة مفاجئة، أعلنت إدارة أحد أندية دوري روشن السعودي استقالتها الجماعية، بسبب أزمة الدعم المالي وعوائق الاستقطاب التي أثرت على خطط النادي في سوق الانتقالات. القرار الصادم أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير، خاصةً مع التحديات التي يواجهها الفريق خلال الموسم الجاري.

كتب محمد سعد – مفاجأة نارية صاعقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى هي ما فجرها الإعلامي عبد الرحمن الحميدي مقدم برنامج برا 18؛ وهو ما أوضح من خلالها أن أزمة الدعم التي بدأت نيرانها تشتعل بقوة خلال الأيام الماضية هي ما تسببت في اتخاذ قرار بالاستقالة الجماعية لمسؤولي أحد الأندية.

إذ أشار الحميدي إلى أنه حسب المصادر الخاصة بالبرنامج فإن نادي الفتح السعودي لدى إدارتها نية قوية بأن تقدم استقالة جماعية قريبًا؛ والسبب وراء هذا القرار المرتقب هو أن برنامج الاستقطاب ولجنة الاستدامة المالية يرفضون التجاوب معهم فيما يخص الدعم.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من مسؤول لأندية مختلفة في دوري روشن مثل؛ الشباب، الخلود والأخدود قد خرجوا بتصريحات رسمية خلال الفترة الأخيرة مؤكدين بها على أن الدعم المُقدم للأندية غير متساوٍ بالمرة وتغيب عنه العدالة، فضلًا عن وجود أندية تحصل على تسهيلات وامتيازات أكثر من أندية أخرى، وتلك هي الأسباب الرئيسية وراء الفروقات الكبرى بين نتائج المتنافسين.

مع هذه الاستقالة الجماعية، يدخل النادي مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، وسط تساؤلات حول مستقبل الفريق وإمكانية إيجاد حلول سريعة لتجاوز الأزمة.