فرص وظيفية مميزة في مدارس التربية الإسلامية.. ابدأ مستقبلك الآن!

أعلنت مدارس التربية الإسلامية عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات، مما يفتح الباب أمام الكفاءات التعليمية والإدارية للانضمام إلى بيئة تعليمية متميزة. هذه الفرص تعد خطوة مثالية لمن يبحث عن مستقبل واعد في قطاع التعليم داخل المملكة.

كتب محمد سعد – هل أنت مُعلم مُبدع أو أخصائي إداري مُتميز و تبحث عن فرصة عمل في بيئة تعليمية مُحفزة؟ تُعلن مدارس التربية الإسلامية عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات. انضم إلى فريق عمل تربوي رائد و ساهم في بناء جيل مُبدع و مُتميز اليك التفاصيل.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم مدارس التربية الإسلامية فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

التعليم: مُعلمون و مُعلمات لجميع التخصصات و المراحل التعليمية.

مُعلمون و مُعلمات لجميع التخصصات و المراحل التعليمية. الإرشاد الطلابي: مرشد طلابي (للجنسين).

مرشد طلابي (للجنسين). الأنشطة: رائد نشاط (للجنسين).

رائد نشاط (للجنسين). المكتبات: أمين مكتبة (أنثى).

أمين مكتبة (أنثى). التصوير و التواصل الاجتماعي: مُصورة و مسؤولة شبكات التواصل الاجتماعي (أنثى).

الشروط:

الخبرة: خبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص.

خبرة لا تقل عن سنة في نفس التخصص. المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في التخصصات المذكورة. الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

اللغة الإنجليزية: إجادة اللغة الإنجليزية ضرورية للوظائف الإدارية.

المميزات:

بيئة تعليمية مُبتكرة تُركز على تطوير المهارات و القيم.

برامج تدريبية مُستمرة لـِـ تطوير الكوادر التعليمية.

فرص لـِـ للنمو المهني و المشاركة في أنشطة مُتنوعة.

راتب مُجزي و حوافز تنافسية.

إذا كنت تسعى لفرصة مهنية في بيئة تعليمية متطورة، فإن مدارس التربية الإسلامية توفر لك المسار الأمثل. تقدم الآن وكن جزءًا من هذا الصرح التعليمي المميز.