جدل تحكيمي في مباراة الهلال والقادسية.. حكم الفار تحت المجهر!

أثارت إحدى اللقطات التحكيمية في مباراة الهلال والقادسية جدلًا واسعًا بين الجماهير والمحللين، بعدما تدخل حكم الفار بقرار مثير للجدل أثّر على سير المباراة. هذه الواقعة زادت من الغموض حول الأداء التحكيمي وأشعلت النقاش بين مؤيدي ومعارضي القرار.

كتب محمد سعد – في مباراة مثيرة للجدل، خسر الهلال أمام القادسية بنتيجة (1-2) في الدوري السعودي للمحترفين. وقد شهدت المباراة لحظة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث قام ناتشو فيرنانديز، مدافع القادسية، بمنع فرصة محققة لنادي الهلال.

وقد طالب نجوم الهلال بضرورة احتساب ركلة جزاء، لكن الحكم النمساوي جوليان وينبيرغر قرر أن اللعبة “تسلل”، على الرغم من أن حكم الفار أوضح أن اللعبة لم تكن تسللًا.

كما كشفت مصادر بلجنة الحكام أن عدم طرد ناتشو في اللقاء كان قرارًا خاطئًا، وأن اللجنة ترى بأن هذا الخطأ من الحكم النمساوي لم يكن له ما يبرره.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بدراسة اللحظة التحكيمية المثيرة للجدل، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أثار هذا القرار التحكيمي غضب جماهير الهلال، الذين طالبوا بضرورة تحسين أداء الحكام في الدوري السعودي.

واستمرارًا لجدل المباراة، أكد مدرب الهلال أن القرار التحكيمي كان خاطئًا، وأنه سوف يقدم شكوى رسمية إلى اللجنة.

مع تزايد الجدل حول قرارات التحكيم في دوري روشن، يبقى السؤال مطروحًا: هل تحتاج تقنية الفار إلى مراجعة لضمان دقة القرارات وحماية عدالة المنافسة؟