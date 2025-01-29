الشيخ يرد بقوة على مطالبات رحيل خيسيوس.. تصريح ناري يشعل الجدل!

خرج الناقد الرياضي المعروف، الشيخ، بتصريح ناري ردًا على المطالبات المتزايدة برحيل مدرب الهلال، خورخي خيسيوس، بعد تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا. موقف الشيخ فاجأ الجماهير وأثار نقاشًا حادًا حول مستقبل المدرب البرتغالي مع الزعيم.

كتب محمد سعد – الضغوط تزداد على خيسيوس بعد هزيمة الهلال! الناقد الرياضي محمد الشيخ يرد على مطالبات جماهير الهلال بإقالة المدير الفني

يستمر الجدل حول مستقبل خورخي خيسيوس، المدير الفني لنادي الهلال، بعد هزيمة الفريق في دوري روشن أمام القادسية. وقد طالب بعض جماهير الهلال بإقالة خيسيوس من تدريب الفريق، لكن الناقد الرياضي محمد الشيخ يرى أن هذه المطالبات هي ردة فعل على الخسارة وليست بناءً على أسس متينة.

وأشار الشيخ إلى أن الهلال لا يزال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، مع نهاية الدور الأول، حيث جمع الفريق 43 نقطة. ويحتل القادسية المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، والنصر بالمركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وأكد الشيخ أن الهلال سيستمر في تحقيق الألقاب، رغم الخسارة الأخيرة، وأن خيسيوس سيظل في منصبه كمدرب للفريق.”

رد الشيخ الحاد يؤكد أن مستقبل خيسيوس مع الهلال لا يزال ملفًا مفتوحًا للنقاش، فهل سيحظى المدرب بفرصة أخرى أم أن التغيير بات مسألة وقت؟