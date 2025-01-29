مستجدات مفاجئة حول انتقال البليهي إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي!

في تطور غير متوقع، شهد ملف انتقال المدافع علي البليهي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مستجدات جديدة قد تغير مسار الصفقة. وسط تكهنات عديدة حول مستقبل اللاعب، بدأت الأنباء تتضارب حول إمكانية إتمام الصفقة قبل إغلاق نافذة الانتقالات.

كتب محمد سعد – يشهد مستقبل المدافع الدولي علي البليهي، أحد أبرز لاعبين فريق الهلال، تطورات مثيرة مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن البليهي قد وافق على الانتقال إلى الغريم التقليدي، النادي الأهلي، بعد أن فشلت المفاوضات مع ناديه الحالي بشأن تجديد العقد.

ويأتي هذا التطور المفاجئ في ظل الأداء المتذبذب للبليهي مع الهلال والمنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة، والذي عكس حالة من عدم الرضا لدى الجماهير والنقاد على حد سواء.

وتؤكد هذه الأنباء أن سوق الانتقالات الشتوية في المملكة يشهد منافسة شرسة بين الأندية الكبرى، حيث يسعى كل فريق لتعزيز صفوفه بأفضل اللاعبين استعدادًا للمنافسات القوية في النصف الثاني من الموسم.

ومن الممكن أن يشعل هذا الخبر وسائل الإعلام الرياضية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجماهير لمعرفة مصير البليهي والنادي الذي سيلعب له في الفترة المقبلة.

مع اقتراب نهاية الميركاتو الشتوي، تبقى مسألة رحيل البليهي إلى الأهلي محط اهتمام الجماهير، حيث يترقب الجميع القرار النهائي الذي سيحسم مستقبل اللاعب.