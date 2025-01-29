النصر يوافق على رحيل نجم أجنبي جديد بعد مغادرة تاليسكا!

يواصل نادي النصر تعديل صفوفه خلال فترة الانتقالات، حيث وافق رسميًا على رحيل لاعب أجنبي جديد عقب تأكيد مغادرة البرازيلي أندرسون تاليسكا. هذه الخطوة تفتح الباب أمام احتمالات تعزيز الفريق بصفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

كتب محمد سعد – يشهد نادي النصر السعودي تحولات جديدة على صعيد التشكيلة الأساسية للفريق، وذلك بعد سلسلة من القرارات الإدارية والفنية التي اتخذت في الفترة الأخيرة.

مصادر مطلعة كشفت عن قرب إعارة اللاعب ويسلي إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد استبعاد اللاعب من حسابات المدير الفني للفريق في المباريات الأخيرة، مما أثر على مستواه وفرصه للمشاركة.

هذا التطور يأتي في أعقاب رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى صفوف نادي فنربخشة التركي، والذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية.

وبذلك يكون النصر قد ودع لاعب أساسي آخر، مما يفرض على الإدارة والجهاز الفني البحث عن بدائل قوية لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

مع استمرار النصر في إعادة هيكلة تشكيلته، يترقب الجمهور هوية البديل المحتمل للنجم الراحل، في ظل سعي الإدارة لتعزيز الفريق بصفقات قوية.