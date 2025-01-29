النصر يخطط لصفقة كبرى.. نجم يوفنتوس على راداره في الشتوية!

يواصل نادي النصر السعودي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الشتوية، حيث كشفت تقارير عن اهتمامه بضم نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لتعزيز صفوفه. هذه الصفقة المحتملة قد تمثل إضافة كبيرة للعالمي، في ظل سعيه لتعزيز تشكيلته بنجوم عالميين.

كتب محمد سعد – تتواصل الأحاديث عن تحركات نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يسعى العالمي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين.

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش نجم نادي يوفنتوس، إلا أن اللاعب رفض العرض السعودي وفضل الاستمرار مع فريقه الإيطالي في الوقت الحالي.

ويأتي اهتمام النصر بضم مهاجم جديد بعد رحيل البرازيلي أنديرسون تاليسكا إلى نادي فنربخشة التركي، حيث يسعى العالمي لتعويض النقص الذي تركه رحيل اللاعب البرازيلي.

كما يحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويسعى العالمي لتحسين موقعه في جدول الترتيب والمنافسة على المراكز المتقدمة،وسيخوض النصر مباراته المقبلة في الدوري أمام نادي الرائد يوم الخميس المقبل.

مع اقتراب إغلاق الميركاتو الشتوي، تترقب جماهير النصر مستجدات المفاوضات مع نجم يوفنتوس، في انتظار معرفة ما إذا كان الفريق سيحسم الصفقة بنجاح.