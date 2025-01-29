مستجدات ساخنة حول صفقات النصر الشتوية.. مفاجآت في الطريق!

يشهد ميركاتو الشتاء تحركات مكثفة من إدارة النصر، حيث تسابق الزمن لإبرام صفقات قوية تعزز صفوف الفريق قبل إغلاق نافذة الانتقالات. التقارير الأخيرة كشفت عن تطورات جديدة قد تحمل مفاجآت كبيرة لجماهير العالمي، وسط تكهنات بأسماء لامعة قد تنضم قريبًا.

كتب محمد سعد – اكدت بعض التقارير الصحفية أن إدارة العالمي تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب، وذلك من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين في مختلف المراكز.

وأكدت المصادر ذاتها أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم جديد ليكون شريك الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد رحيل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

كما أشارت التقارير إلى أن النصر يسعى للتعاقد مع لاعب وسط ميدان مميز، بالإضافة إلى ظهير أيسر سعودي، حيث يعتبر اللاعب الدولي زكريا هوساوي من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم هذا المركز.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب فإن النصر يملك عدة خيارات قوية للمركز الهجومي، حيث يرتبط اسم النادي بالتعاقد مع كل من جون دوران من أستون فيلا ونونيز من ليفربول، بالإضافة إلى فيكتور بونيفاس من ليفركوزن.

وفي حال نجاح النصر في حسم هذه الصفقات، فإنه سيكون قد نجح في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

مع اقتراب انتهاء سوق الانتقالات، تترقب جماهير النصر الإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة، وسط توقعات بمفاجآت من العيار الثقيل لتعزيز طموحات الفريق في الموسم الجاري.