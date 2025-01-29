رسميًا.. الهلال يعلن فسخ عقد نيمار بالتراضي ووجهته المقبلة تتحدد!

في قرار مفاجئ، أعلن نادي الهلال رسميًا فسخ عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالتراضي، لتنتهي رحلته مع الزعيم قبل استكمال موسمه الأول. وكشفت تقارير إعلامية عن وجهته المقبلة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة الخطوة التالية في مسيرته الاحترافية.

كتب محمد سعد – في مفاجأة مدوية أعلن نادي الهلال السعودي، أحد أبرز الأندية العربية، عن فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي العالمي نيمار جونيور، وجاء هذا الإعلان بشكل رسمي عبر الحسابات الرسمية للنادي، حيث أكد البيان أن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

ولم يكشف البيان عن الأسباب التي دفعت الطرفين لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، إلا أن الكثير من التساؤلات بدأت تتردد في الأوساط الرياضية حول مستقبل نيمار.

مع رحيل نيمار عن الهلال، يفتح باب الشائعات حول وجهته المقبلة على مصراعيه، فهل يعود النجم البرازيلي إلى ناديه الأول سانتوس؟ أم سينتقل إلى أحد أندية الدوري الأمريكي للمحترفين MLS كما قيل؟ أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة حتى الآن، مما يزيد من الإثارة حول مستقبل نيمار.

وقد بلغت قيمة صفقة انتقال نيمار إلى الهلال حوالي 90 مليون يورو، ووقع اللاعب عقد مع الهلال لمدة موسمين.

بعد انتهاء ارتباطه مع الهلال، يبقى السؤال الأبرز: أين ستكون المحطة القادمة لنيمار؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة وسط ترقب من الأندية الراغبة في ضمه.