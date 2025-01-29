قبل إغلاق الميركاتو.. النصر يستغني عن تاليسكا ويجهز لصفقة أجنبية جديدة!

تقترب فترة الانتقالات الشتوية من نهايتها، وفي تطور مفاجئ، قررت إدارة النصر السعودي الاستغناء عن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، وسط أنباء عن التعاقد مع محترف جديد لتعويض رحيله. هذه الخطوة أثارت تساؤلات جماهير العالمي حول هوية اللاعب القادم ومدى تأثيره على تشكيلة الفريق.

كتب محمد سعد – إن إدارة نادي النصر السعودي تتجه في الوقت الراهن نحو إعارة اللاعب “ويسلي” لأحد أندية دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

حيث إنه خلال الفترة الحالية تسعى إدارة العالمي نحو إبعاد اللاعب بصورة مؤقتة عن القلعة، وهذا عقب استبعاده من حسابات “بيولي” مدرب النصر في المنافسات الأخيرة.

بجانب رحيل النجم البرازيلي “أندرسون تاليسكا” لاعب النصر السعودي إلى صفوف فريق فنربخشة التركي في الساعات الأخيرة بصورة رسمية.

يحل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024/ 2025 برصيد 35 نقطة فقط.

ومن المُقرر أن يلعب نادي النصر السعودي أمام نظيره فريق الرائد بعد الغد الخميس الموافق 30 يناير 2025، وهذا في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري.

مع اقتراب إغلاق الميركاتو، تترقب جماهير النصر الإعلان الرسمي عن الصفقة الجديدة، وسط آمال بأن تكون إضافة قوية للفريق في مشواره المحلي والقاري.