توقعات الأرصاد: برودة شديدة ليلًا في السعودية اليوم 29 يناير 2025

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته لليوم الأربعاء، 29 يناير 2025، مشيرًا إلى أجواء باردة خلال ساعات الليل في معظم مناطق المملكة. كما توقع المركز سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

كتب محمد سعد – تشهد حالة الطقس في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء بتاريخ 29 يناير 2025 سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع وجود فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

حيث تُثار الأتربة والغبار على أجزاء من (المدينة المنورة – الباحة – حائل – مكة المكرمة – جازان)، ولا يستبعد فرصة تكون الضباب على أجزاء من هذه المناطق بجانب الرياض والجوف.

سجل المركز الوطني حالة برودة شديدة ليلًا من اليوم، بجانب انخفاض في درجات الحرارة بعدة مدن بالمملكة، وهي تأتي على النحو الآتي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 30 18 65 غائم جزئي المدينة المنورة 22 11 85 غائم جزئي الرياض 17 9 80 سحب رعدية ممطرة جدة 29 19 80 غائم جزئي / رياح نشطة الدمام 20 13 80 سحب رعدية ممطرة أبها 18 7 90 أمطار رعدية / ضباب تبوك 18 8 85 غائم جزئي / عوالق بريدة 15 8 90 أمطار رعدية / ضباب حائل 14 5 90 أمطار رعدية / ضباب الباحة 18 8 90 أمطار رعدية / ضباب طريف 13 2 85 غائم جزئي الطائف 21 8 90 أمطار رعدية / ضباب القنفذة 29 22 90 سحب رعدية ممطرة / ضباب خفيف السودة 12 4 90 أمطار رعدية / ضباب روضة التنهات 15 9 85 أمطار رعدية / رياح نشطة

مع هذه التوقعات، يُنصح سكان المناطق المتأثرة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً خلال ساعات الليل، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.